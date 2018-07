Wieder einmal ist also ein aufgeklärtes, rational durchgebildetes und in einen versachlichten Arbeitsprozeß eingegliedertes Volk auf den Spuren einer Mordtat gewesen. Auch diesmal wieder: (wie bei der Halstuch-Affäre) widmeten die Massenblätter ihre Schlagzeilen der in die Länge gezogenen Detektivgeschichte, noch einmal leerten sich die Speisesäle der Hotels gegen 19.45 Uhr, auch letzte Woche waren die Straßen der Städte und Dörfer an bestimmten Wochentagen zu bestimmten Abendstunden ausgestorben. Der Vorgang, in seinem Erscheinungsbild nun ziemlich genau bekannt, verdient einiges Nachdenken.

Das Sonderbare daran ist nämlich, daß hier kein abgestumpftes Massenpublikum einem Reiz erlag, über den die geistig und geschmackvoll differenzierteren Teile der Bevölkerung die Achseln zuckten. Diese Masse selber fand die Geschichte von zweitrangiger Beschaffenheit, und die Spalten jener Zeitungen, die solchen Dingen Leserbrief-Rubriken einrichten, waren voll mit Klagen über die Spannungslosigkeit und Einfallslosigkeit einer in Miniatur-Fortsetzungen sinnlos zerhackten Geschichte. Das Fernsehvolk war unzufrieden.

Und dennoch kam es vom Apparat nicht los. Das ist der bemerkenswerte Aspekt der Tim-Frazer-Angelegenheit. Er scheint zu lehren, daß Aufbau und Anlage, also die dramaturgische Seite von Fernseh-Serien dieser Art, nicht literarische oder theatralische Qualitäten über die festhaltende Wirkung entscheiden. Es ist möglich, daß man sehr despektierlich über einen Vorgang denkt, dessen gezielter und berechneter Attraktivität man sich schwer entzieht. Das krude Kalkül, von vornherein auf sprachliche, geistige, dramatische oder schauspielerische Feinheiten verzichtend, trägt seinen Sieg in sich.

Das macht, beobachtet man nun die Konsumenten dieser Produktion, melancholisch. Hier ist gar nicht davon die Rede, daß draußen mittlerweile wichtige Dinge vonstatten gingen, daß mit Chruschtschow-Besuch, de-Gaulle-Erklärung und EWG-Krise einiges stattfand, das mehr an Spannung in sich trug als die Suche nach einer nichtexistenten Leiche. Solche Gegenüberstellung wäre ungerecht und sogar auch kunstfremd. Mit einer. Revolution verglichen, schneidet auch Iphigenie schlecht ab. Es macht traurig, weil es Meditationen über die Manipulierbarkeit des Fernseh-Kunden die Wege öffnet.

Solche Wirkungen, solchen Erfolg hat also schon eine einigermaßen lieblos zusammengebastelte Kriminalgeschichte, eine Arbeit von so kunstloser Machart, daß sie im Kino nicht ihre Produktionskosten einspielen würde. Die Faszination kommt nicht vom Film als solchem: Ihm würden, in ihrer Filmkritik-Spalte, dieselben Zeitungen nicht fünf Zeilen widmen. Die Art der Vorführung trägt das Geheimnis in sich, die Magie des Kastens ist das Gefährliche, die Willkür des jeweiligen Abbruchs einer Fortsetzung hat die böse Wirkung des Nicht-Loslassens. Wie, wenn dieser Apparat und seine Handhabung eines Tages in die richtigen, also in die falschen Hände käme? Wenn er mit rüdem Raffinement in den Dienst einer Ideologie gestellt würde?

Im selben Fernsehen findet in regelmäßigen Abständen eine sehr komische Sache statt: Chris Howland führt harmlose Passanten vor, denen allerhand Widersinniges und absolut Unglaubwürdiges begegnet und die zumeist, dem Sinnlosen doch trauen und dem Unvernünftigen doch glauben. Zwei solche Sendereihen wie „Vorsicht Kamera!“ und „Tim Frazer“ können die Zuversicht des Beobachters in den wahlberechtigten Bürger schon erschüttern. Und Trost ist nur in der Auskunft der Wissenschaft zu finden, daß die Wirkung der Hypnose und der Massenhysterie nur während der Hypnose und während der Hysterie anhält.

Der Mann also, der abends seine Tim-Frazer-Fortsetzung im Zustande geistiger Abwesenheit zu sich nimmt, ist am nächsten Morgen doch wieder von zureichender intellektueller Präsenz.

lupus