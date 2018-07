Inhalt Seite 1 — Grünes Licht für Raumordnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erst seit Jahresfrist besitzt Minister Lücke die Kompetenz in Sachen Raumordnung, und schon wird er gesetzgeberisch aktiv. Daß „sein“ Gesetzentwurf zur Raumordnung in dieser relativ kurzen Zeit zur Kabinettsreife gedieh, ist ein Verdienst seines auf diesem Gebiet besonders aktiven Staatssekretärs, dem wiederum ein vorzüglicher Sachkenner der schwierigen Raumordnungsmaterie zur Seite stand – nämlich Dr. Friedrich Halstenberg.

Qualifizierte „Raumordner“, die möglichst Juristen, Techniker, Diplomaten (im Umgang mit der Länder- und Kommunalbürokratie), gute Psychologen sowie erfahrene Wirtschafts- und Gesellschaftspolitiker in einer Person sein sollen, gibt es nicht wie Sand am Meer. Und wenn es sie gibt, so sind sie für das Salär eines Ministerialbeamten kaum zu gewinnen. Insofern konnte sich Lücke glücklich schätzen, als er am 1. Oktober 1962 seine neue Unterabteilung für Raumordnung mit dem Rechtsanwalt Dr. Halstenberg besetzen konnte.

Er war bis dahin Generalsekretär des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau, und Raumplanung“ und Beigeordneter des Verbandes kommunaler Unternehmen“. Dort arbeitete er mit dem sozialdemokratischen Wohnungsbauexperten Werner Jacobi eng zuzusammen, und es gibt nicht wenige, die Dr. Halstenberg „linke“ Neigungen nachsagen. Mit den Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung knüpfte er in langen Jahren enge Bande, die ihm nun bei seiner neuen Aufgabe von großem Nutzen sein werden.

Wie sich dieser dynamische Managertyp mit seinem Beamtenschicksal abfinden wird, bleibt abzuwarten. Er ist jedenfall ein krasser Außenseiter, ohne „Dienstjahre“ in der öffentlichen Verwaltung. Die „Verbeamtung“ des 42jährigen zum Ministerialdirigenten steht auch noch aus.

Eines ist sicher: Beamter im landläufigen Sinne wird Halstenberg nie werden. Seine Freunde schenkten ihm zwar zum Abschied einen Schreibtischsessel versehen mit einer zum Büroschlaf einladenden Liegevorrichtung –, doch mit diesem technischen Wunderwerk der Bequemlichkeit wird er in seinem neuen Amt nicht viel anzufangen wissen. Viel zu sehr ist die Raumordnung, die ihn schon seit Jahren beschäftigt, sein „Hobby“, wovon zahlreiche Veröffentlichungen in der Fachliteratur zeugen.

Über die fachliche Qualifikation Halstenbergs bestanden denn auch bei seiner Berufung in das Lücke-Ministerium nirgendwo ernsthafte Bedenken. Der jetzt zur Diskussion gestellte Raumordnungsgesetzentwurf des Wohnungsministeriums trägt bereits deutlich seine Handschrift. Staatssekretär Professor Ernst, mit dem ihn ein ausgezeichnetes Verhältnis verbindet, hat sich schon bei der Gesetzesvorbereitung seines Rats bedient – zu Zeiten also, da Dr. Halstenberg noch in Köln residierte. Er ist wirklich alles andere als ein „heuriger Hase“. Schon bei der Beratung des Bundesbaugesetzes, wo er als Sprecher der vier kommunalen Spitzenverbände fungierte, hat er seinen großen Erfahrungsschatz auf dem Gebiete der Raumordnung mehr als einmal unter Beweis gestellt.

Sein Programm: Das vorhandene Wohlstandsgefälle innerhalb des Bundesgebietes muß verringert, die Ballung erschwert, schwach strukturierte Gebiete müssen gestärkt und natürliche Quellen erhalten werden. Diese vier Grundsätze einer geordneten Raumentwicklung sollen gesetzlich fixiert und so zu „unstreitigem Recht“ werden.