Wanderungen und eine Theke im Schnee – Mittlere Preise

Isny, Ende Januar

Da, nimm du ihn mal! Dem jungen Vater, der da eben mit elegantem Wedelschwung den Hang herunterkam, wird das Söhnchen zugeschoben. Da faßt schon der schwankende Holzarm des Schleppliftes den orangefarbenen Helanca-Dreß der jungen Frau mit sanftem Ruck um die Mitte und schiebt ihn samt Inhalt hangiufwärts. Da geteiltes Vergnügen doppeltes Vergnügen ist, kommen die jungen Ehepaare bei dieser Abwechslungsmethode immerhin wieder „auf gleich“, das Vergnügen des Skibabys und die Freude mit ihm noch gar nicht eingerechnet. Die nächste Altersstufe weiß sich schon selbst zu helfen; „Sie, können Sie mich mal hier hochziehen?“ Ein Sechsjähriger streckt mir die Teller seiner Skistöcke aus einer „Wanne“ entgegen. Schon saust er seinen Geschwistern nach. Die Sechs- bis Zehnjährigen haben noch nichts gegen das Skiwandern, sofern nur möglichst unauffällig die dirigierende Hand über sie gehalten wird.

Aber dann! Kaum besitzt man ein wenig Selbständigkeit und Taschengeld, gibt’s ohne den Lift kein Skilaufen mehr. Skilaufen bedeutet Abfahren, und das so zünftig und kühn wie möglich. „Schuß“ allein wiederum wäre auch nicht zünftig. Alles Aufwärtsklettern ist reiner Zeitverlust, selbst die Lifte sind eine langweilige Pause, gerade gut genug zum Verschnaufen.

Schilderwald am Hang

Die Gründlichen und Geldbeutelstarken nehmen dazu oder vorher Kurse, die es in wohl zwanzig Abstufungen gibt: Dort der Schilderwald ist kein Friedhof, sondern die Sammelstelle für Kinder A und B, Anfänger A und B und Meisterkurse IV bis I, unterteilt von a bis e oder so ähnlich – der Weg zum Meister scheint lang. Der Skilehrer, im Teufelsgewand, hat Engelsgeduld: „Nur kaa Angst net! Wenn S’ Eana tarnet traun, fahr i mit Eahna abi.“ Und er zieht die ängstliche Dame, er im Rückwärtsgang, sie in Bremsstellung, den Hang hinab.

Wie gut, daß es danach die Eisbar gibt: eine Schneetheke im Karree, darüber ein weißes Brett. Dahinter hantiert eifrig ein weißbejackter Ober mit roter Pudelmütze und ausländischem Akzent, versteht sich. „Kiß d’Hand!“ In die haushohe Schneewand dahinter sind schön regelmäßig Löcher gedrückt, in denen die verschiedenen Flaschen natureisgekühlt stehen. Und ein kühler Trunk tut not – so warm macht die Bewegung an der Sonne. Wenn aber der Sturm bläst und der Kabinenlift stillgelegt werden muß, weil die schwankenden Kabinen nicht ins Bergstationshäuschen hineintreffen – und das nicht wegen der Eisbar –, dann sitzt alles in den warmen ’Gaststätten. In vielen gibt’s Musik und Tanz. Anderntags scheint wieder die Sonne und ein Schritt vom Wege wird mit einem Vogelorchester belohnt, das den Frühling vorwegnimmt. „Achtung, Dachlawine!“ Da rutschen fast meterdicke Schneemassen vom Dach. Wer es bis jetzt nicht wußte, der weiß nun, warum die Gebirgshäuser schräge Dächer haben müssen.