Von Johannes Jacobi

Eigentlich ist die Frage längst beantwortet. Der Mann, der sie als Provokation in die Öffentlichkeit geschleudert hatte, hält das deutsche Theater für rückständig. Es ist der Herausgeber der Monatsschrift „Theater heute“, Henning Rischbieter. Er kleidete das, was er bestätigt sehen wollte, zunächst in die Form einer Suggestivfrage: „Ist das deutsche Theater rückständig Drei Detailfragen wurden hinzugefügt und als „Herausforderung“ an einige Dutzend Fachleute geschickt (unter anderem an mich).

Das Ergebnis der Umfrage kann nachgelesen werden in einem informatorisch reichhaltigen Almanach „Theater 1962“ (Erhard Friedrich Verlag, Velber bei Hannover, 194 S., 5,60 DM). Veröffentlicht wurden 24 Antworten, Die Redaktion war enttäuscht. Ihr ehrliche Resümee: „Unsere Umfrage hatte kein ‚Ergebnis‘. Sie lieferte Diskussionsbeiträge.“

Wiederaufgenommen wurde das Gespräch von der „Deutschen Akademie der darstellenden Künste“. Als sie nach der Übersiedlung von Hamburg nach Frankfurt am Main dort zu ihrer ersten Arbeitstagung zusammentrat, veranstaltete sie auch eine Podiumdiskussion und berief den Doktor Rischbieter zum agent provocateur.

Aus seiner persönlichen Entdeckung der allen alten Theaterhasen bekannten Kehrseite der deutschen Theaterorganisation zieht der junge Reformator Rischbieter als Schlußfolgerung vier Forderungen:

1. Modellaufführungen von einzelnen Werken

2. Lokale Stilkonzentration