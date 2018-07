Pyrgos, Ende Januar

In Griechenland ist nach zweijährigen Erschließungsarbeiten die Tropfsteinhöhle Glyfada, die zu der Kategorie der Seegrotten gehört, für Besichtigungen freigegeben worden. Viele lebensgefährliche Hindernisse und unangenehme Überraschungen sind überwunden worden, jetzt ist es dem Besucher möglich, fast drei Kilometer in einer Atmosphäre zu verweilen, die einer Traumlandschaft ähnelt.

Wer von Sparta südwärts bis Gytheion im äußeren Mani fährt, glaubt, die Welt gehe dort zu Ende: Die asphaltierte Straße hört auf, der elektrische Strom bricht plötzlich ab, und an eine Wasserleitung ist auch nicht mehr zu denken. Man nähert sich tatsächlich nicht nur dem südlichsten Zipfel des griechischen, sondern auch des europäischen Festlandes: Wir befinden uns in Mani, dem mittleren der drei Peleponnesfinger. Eine nackte, wuchtige Gebirgskette – die Ausläufer des Taygetos – begleitet uns bis nach Tainaron an die äußerste Spitze. Steine, Felsen werden in einladenden Buchten von einem tiefblauen Meer umspült – mehr scheint die Natur für diesen Landstrich nicht vorgesehen zu haben. Wer sich jedoch mutig von einem der alten Omnibusse hier bis nach Pyrgos hinunterschaukeln läßt, wird in der vier Kilometer davon entfernten Bucht von Dyrou für seine Geduld reichlich belohnt. Was Mütterchen Natur der äußeren Erdkruste versagt hat, hat sie ihr im Inneren in dieser Grotte mit verschwenderischer Großzügigkeit tausendfach in den Schoß gelegt.

Durch den Niederbruch des Ägäisbeckens und die endlosen Erschütterungen durch Erdbeben haben sich im Inneren dieser Felskruste Hohlräume gebildet, in die tropfenweise das Wasser der Schneeschmelze und der Niederschläge eindrang. In Millionen, von Jahren haben sich in diesen gewaltigen Galerien und Gemächern aus der Kalkablagerung Tropfsteine, Stalaktiten, gebildet, die in vielen Fällen mit den von unten emporsteigenden Auftropfsteinen, den Stalagmiten, zu den unwahrscheinlichsten Phantasiegebilden zusammengewachsen sind. Innerhalb dieser fast drei Kilometer langen Höhle begegnet man neben diesem Formenreichtum, der jeden Namen zuläßt, unter den Milliarden glitzernden Facetten auch noch einer Farbenpracht, entsprechend den darüber lagernden Sedimenten. So gibt es darin einen „Rosa Saal“ und einen wesentlich dunkleren „Roten Saal“, grau und gelb gefärbte Tropfsteine neben schlohweißen Schöpfungen.

Durch die Senkung der Peleponnes näherte sich das ursprüngliche Eingangsloch von etwa dreißig mal fünfzig Zentimetern bis etwa zwei Meter dem Meeresspiegel. Wenn es sehr stürmisch ist, werden die Wellen so hoch gepeitscht, daß sie der Höhle Meereswasser zuführen. Auf der anderen Seite erreichte sie nun ein unterirdischer Fluß, der den Kanälen Süßwasser spendet. Dieser Mischung von halbsüßem oder halbbitterem Wasser – auf griechisch „glyfada“ – verdankt diese Grotte ihren Namen.

Durch einen genügend großen Eingang kann man jetzt diesen unterirdischen Palast ganz natürlich betreten. Ein gewaltiges Tropfsteingebilde, das einem Riesenkaktus ähnelt, empfängt den Besucher gleich am Eingang. Dahinter beginnt der See. Mit einem Boot geht es eine der verworrensten Wasserstraßen entlang. Unter dem ruhigen Wasserspiegel betrachtet man die aufsteigenden Stalagmiten wie in einer Vitrine. Vorbei geht die Fahrt an den herausragenden Spitzen und teilweise im gebückten Zustand unter den herabhängenden Stalaktiten hinweg. In dieser Traumlandschaft gibt es nichts, was es nicht gibt. Noch immer kriecht die Feuchtigkeit an diesen Jahrmillionen alten Naturdenkmälern entlang. Angestrahlt vom Licht glänzen die Wände und glitzern die Kristalle wie die Paläste der Nereiden. Aranca