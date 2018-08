Ehe er sich recht versah, ist Spaniens Generalissimus Franco im Westen zu einem begehrten Mann geworden. Zu danken hat er diese plötzliche Wandlung keinem Geringeren als seinem Nachbarn im Norden, Charles de Gaulle. Just in jenem Augenblick, da der französische Präsident mit seinem Affront gegenüber London und mit dem Pakt zwischen Bonn und Paris als Verfechter eines „Klein-Europa“ auf die Bühne trat, spann er auch schon seine Fäden nach Madrid.

Denn ein Zufall kann es wahrlich nicht genannt werden, daß de Gaulle gerade zu diesem Zeitpunkt seinen Innenminister Frey nach Spanien schickte, dem bald der französische Außenminister Couve de Murville, Finanzminister d’Estaing und Generalstabschef Ailleret folgen werden. De Gaulle sucht, da er sich bei fast allen seinen übrigen Partnern höchst unbeliebt gemacht hat, nach neuen Bundesgenossen.

Kein Wunder also, daß er dabei auf den Caudillo stieß, von dem er nur zu gut weiß, daß auch er nach Freunden Ausschau hält – nach Freunden, die ihm den Weg nach Europa, in die EWG ebnen können. Wer – wenn nicht de Gaulle – wäre dazu in der Lage? Und wer – wenn nicht de Gaulle – wäre bereit, wider alle Vorbehalte der übrigen Europäer, mit dem Spanier gemeinsame Sache zu machen?

Doch Franco hat nicht nur ein Eisen im Feuer: Gerade im rechten Moment verlangte er in Washington neue Beratungen über eine Erweiterung des spanisch-amerikanischen Militärabkommens. Er kann damit rechnen, daß den Amerikanern alles daran liegt, mit den Spaniern handelseinig zu werden. Der Vertrag, der zehn Jahre lang die Unterhaltung der vier US-Stützpunkte auf der iberischen Halbinsel garantierte, läuft im Herbst ab. Als Gegenleistung für eine Verlängerung des Paktes, auf den Washington schon aus strategischen Gründen mehr denn je angewiesen ist, fordert Madrid eine Verstärkung der amerikanischen Militärhilfe. Viel spricht dafür, daß Kennedy den Spaniern die verlangten Düsenbomber und Raketenschiffe liefern wird.

So mag es tatsächlich dahin kommen, daß der von Paris und Washington gleichermaßen umworbene Franco zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: er assoziiert sein Land mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, und er erhält die langersehnte Eintrittskarte in die NATO. Er wäre dann in der Tat der einzige, der als „lachender Dritter“ von jenem Streit profitieren würde, den de Gaulle vom Zaun brach. Allen ernsten Bemühungen zum Trotz, die Spanien gegenwärtig macht, um ein respektabler demokratischer Partner des Westens zu werden, wäre das dennoch ein recht kleines Trostpflaster. D. St.