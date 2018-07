Inhalt Seite 1 — Mit dem Kopf durch die Wand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Ersteigung der Nordwand der Großen Zinne durch eine neue direktere Route in vieltägiger Felsnagelei hat den Streit um Sinn und Grenzen der Alpinistik wieder aufflackern lassen. Zwei der Bergsteiger erlitten derart schwere Erfrierungen, daß mit Amputationen gerechnet werden muß. Wir geben hier einem der bekanntesten deutschen Bergsteiger das Wort und stellen seinen Beitrag zur Diskussion.

Über 17 Tage lang hingen die Bergsteiger Peter Siegert, Rainer Kauschke und Gerd Uhner an der 550 Meter hohen Nord wand der Großen Zinne in den Sextener Dolomiten. Sie kämpften verbissen um jeden Zoll, in einer psychischen Monotonie, wie sie überhaupt nur von ehrgeizigen Bergsteiger-Dick Schädeln ertragen werden kann. Ohne Ehrgeiz kann keine große Leistung vollbracht werden, gleichgültig, um welchen Lebensbereich es auch immer sich handelt. Sensationslust? Man könnte es, den Zeitungsmeldungen nach, sehr wohl meinen. Aber selbst der sensationslüsternste Mann brächte es niemals fertig, sich allein aus diesem Antrieb fast drei Wochen lang mitten im Winter in die meist senkrechte, teilweise sogar überhängende Nordwand zu hängen. Nach wenigen Tagen schon würde er versagen. Die drei sächsischen Alpinisten kletterten nun nicht in des Wortes eigentlichem Sinn, es war auch kein Bergsteigen in der klassischen Auffassung, nur harte, zermürbende Arbeit. Sie hämmerten täglich ihre Eisenstifte in den Fels, um sich die notwendigen Haltepunkte zu schaffen, oder, wenn das Gestein zu kompakt war, mußten sie in mühsamer Handarbeit Löcher für Spezialhaken bohren. Alle 40 Zentimeter. Das hat mit dem richtigen Bergsteigen freilich nichts mehr zu tun, denn Bergsteigen und wirkliches Klettern wollen als vollkommene Körperbeherrschung verstanden werden. Nun müßte ich aber zu den Gestrigen gehören, wollte ich die Tat der drei Sachsen an den alpinen Pranger stellen. Die drei Kletterer verdienen aufrichtige Bewunderung für ihre rein körperliche Leistung, für ihr unentwegtes Aushalten in dem Steilfels, in der beißenden Kälte, in den tosenden Stürmen. Die monotone Kleinarbeit, die sie auf sich genommen hatten, schließt nicht aus, daß ihnen ein erregendes Abenteuer und das Erlebnis der wahren Kameradschaft beschieden waren. Und gewiß werden sie auch, das befriedigende Gefühl der Genugtuung empfinden, einen neuen Anstieg, den „Sachsenweg“, wie sie ihn nennen, erschlossen zu haben. Das ist für ein junges, stürmisches Bergsteigerherz viel.

Als die ersten Meldungen über das Unternehmen bekannt wurden, konnte man zunächst auch unter den Bergsteigern mit diesen Angaben so gut wie nichts anfangen. War es doch völlig unklar, für welche Nordwandroute sich die sächsischen Kletterer entschieden haben konnten. Der Dolomitenkenner wußte, daß die Nordwand der Großen Zinne bereits 1933 von den Italienern Emilio Comici und den Brüdern Dimai in zwei Tagen erstmals durchstiegen worden war. Diese „Comici-Route“, die den Schwierigkeitsgrad VI aufweist, wurde im März 1938 von den Wienern Fritz Kasparek und Sepp Brunhuber erstmals im Winter begangen. Die nachrückende Jugend aber, die den gleichen Abenteuerdrang in sich trägt wie die großen Bergsteiger vor ihnen, wollte sich nicht mit altbekannten Kletterwegen begnügen. Auch diese junge Bergsteigergeneration wollte „ihr“ Neuland betreten. Aus dieser Einstellung heraus wurde eine neue, noch direktere Route durch die Nordwand der Großen Zinne erschlossen.

Die sächsischen Elbsandsteinkletterer Dieter Hasse, Lothar Brandler, Jörg Lehne und Siegfried Low, der 1962 am Nanga Parbat umkam, rauften sich in fünf Tagen zum Gipfel durch. Aber damit war es nicht genug: Im Februar 1961 gelang Peter Siegert, Rainer Kauschke, Werner Bittner und Rolf Jäger die erste Winterbegehung in fünf Tagen. Die letzte Phase in der Geschichte der Nordwandersteigung schien abgeschlossen zu sein. Die Comici-Route verläuft durch den westlichen Teil der Nordwand, die „Direttissima“, wie der neue Anstieg benannt wurde, nahe der Gipfelfall-Linie durch den östlichen.

Bereits Emilio Comici geriet mit seiner kühnen Leistung ins scharfe Kreuzfeuer der bergsteigenden Kritiker: Die Nordwand sei lediglich in Hanf und Eisen gelegt, aber nicht bezwungen worden. Nicht anders erging es Kasparek und Brunhuber. Die neuartige Akrobatik der Jungen – ob im Sommer oder Winter – habe mit dem „echten Bergsteigen“ nichts mehr zu tun, den sie gründe bestimmt nicht in der „tiefen Ehrfurcht“ vor dem Berg. Nach Eroberung der „Direttissima“ orakelten die alpinen Päpste, das Grab des „edlen Alpinismus“ sei geschaufelt. Und das, weil zwölf Hakenlöcher in den Fels gebohrt worden waren. Die Akteure der „Direttissima“-Winterbegehung (1961) mußten sich vom großen alpinen Verein, dem sie gar nicht angehören, gefallen lassen, als Selbstmörder bezeichnet zu werden. Aber das ist immer so, wenn sich das Generationen-Problem in die Sache mengt.

Zwischen beiden Kletterwegen der Comici-Route und der „Direttissima“ erstreckte sich ein etwa 200 Meter breiter Felsstreifen, der noch von keinen. Menschen berührt worden war. Weiteres Neuland! Oder nur eine ausgefallene Möglichkeit für übereifrige Felserschließer? Das war die Frage. Das Bergsteigen ist nun einmal einer der letzten Bereiche für den absoluten Individualisten. Eir Bereich, in dem jeder tun und lassen kann, was er will, sofern es mit der eigenen Verantwortung für sein Leben in Einklang zu bringen ist. Also konnte der „Sachsenweg“, die „Superdirettissima“ an der Großen Zinne, den aktiven Bergsteiger, der die Jungen zu verstehen vermag, nicht so sehr überraschen. Nur die Tatsache, daß die Kletterer ihren Plan mitten im Winter zu verwirklichen begannen, war zunächst unverständlich. Das hatte es in der alpinen Geschichte noch nie gegeben. Aber das Unternehmen war von den Dreien anfangs auch gar nicht für den Winter vorgesehen gewesen. Das Problem selbst geisterte bereits seit zwei Jahren in den Köpfen extremer Kletterer herum. Siegert und seine Kameraden, die jetzt Wahlmünchner sind, wollten es im Sommer 1963 angehen. Im letzten September nahmen sie die letzten entscheidenden achtzig Meter in Augenschein. Die Kletterer waren nicht wenig überrascht, als sie schon eingeschlagene Haken und ein deponiertes Seil dort vorfanden. Also war bereits die „Konkurrenz“, auch wenn es sie im Bergsteigen nicht geben soll, auf den Plan getreten. Das war für die drei Sachsen das Startzeichen, den Aufstieg schon im Winter zu wagen.

Der Außenstehende kommt leicht in Versuchung, das Ganze als unverantwortlichen Leichtsinn anzusehen. In der Tat aber ist die Gefahr eines Absturzes der ganzen Seilschaft völlig ausgeschlossen. In jeder Seillänge – durchschnittlich 35 bis 40 Meter – müssen 30 bis 50 Haken eingeschlagen werden. Das Ausbrechen eines solchen Hakens ist, da der Seilerste meist einige Meter stürzt, zwar unangenehm, aber an diesem senkrechten Fels müßte es schon sehr dumm zugehen, wenn er sich dabei verletzte. Der Körper prallt nämlich beim Sturz nicht an den Fels, sondern wird in der Luft vom Seil gehalten. Schließlich war das Risiko in der Wand durch das 450 Meter lange Verbindungsseil weitgehend herabgesetzt. Jeden Morgen und Abend konnten mit ihm warme Getränke und Speisen, er-• gänzende Kleidung und Ausrüstung hochgezogen werden. Die Nächte wurden meist in Perlonhängematten und dicken Daunenschlafsäcken verbracht. Die handwerklichen Arbeiten, und aus solchen bestand der Aufstieg mehr oder weniger (Hakenschlagen, Bohren) konnten mit Handschuhen bewältigt werden. Die Kletterer waren nicht allein, nicht von der Außenwelt abgeschnitten. Sie konnten sich über Sprechfunk mit dem Versorgungsmann Horst Siegert unterhalten und ihm ihre lukullischen Wünsche für den nächsten Tag auftragen: Feingebäck, Dörrobst und was auch immer sie begehrten. In der Auronzo-Hütte betreute ein Mädchen den Herd für die Nordwand-Männer; ein Mann sauste täglich hinab nach Misurina, um den Nachschub aus dem Tal nicht abreißen zu lassen. Im exklusiven Grandhotel zu Misurina wiederum saß der Bergführer Piero Mazzorana, der Dirigent und Chefmanager des gesamten Unternehmens. Und es wurde von ihm, der nebenbei auch für neue Handschuhe und Haken zu sorgen hatte, einiges gemanagt. Da waren die Photographen und die Journalisten. Zu ihrem Leidwesen konnte die schattige Nord wand von der Hotelterrasse auch nicht eingesehen werden, Sie waren auf Mazzoranas Informationen angewiesen. Die tägliche Nordwand-Nachricht, von den Kletterern mit klammen Fingern auf einen Fetzen Papier gekritzelt, konnte nur gegen beachtliche Informationshonorare eingesehen werden. Die Hotelbar entwickelte sich bald zur gut florierenden Nordwand-Börse. Bei den Bildverkäufern standen nur vierstellige DM-Zahlen zur Diskussion. Des Piero Mazzoranas Arbeit war mit einigen Sorgen verbunden. Stets mangelte es ihm an Photos aus der Wand. Immer wieder mußte er die Unentwegten am Berg schriftlich anweisen, für diese und jene Zeitung Bilder zu knipsen. Die Journalisten mußten schließlich mit Material versorgt werden. Ein besonders gutherziger Pressevertreter hatte sich sogar eine ganz simple Nordwand-Postkarte mit Mazzoranas Routeneintragung für 10 000 Lire (DM 70,–) andrehen lassen. Von einem Kameramann wurden die Akteure täglich mit einer Filmkamera beliefert: „Für jede kurze Story bekommt ihr 300–400 Mark“, stand auf dem beigefügten Zettel. Die Vertreter des italienischen Fernsehens sollen jedem der drei eine Million Lire (7000,– DM) für die Wandbezwingung geboten (und bezahlt?) haben. Die Sachsenkletterer waren noch zweihundert Meter unter dem Gipfel, da hatte man in Auronzo bereits eine Goldmedaille zu prägen in Auftrag gegeben. Cortina, Misurina und die umliegenden Dolomiten-Orte begannen sich zu streiten um die Gunst, die Felsleute gebührend zu feiern. Es hagelte von Einladungen. Das waren die Randerscheinungen, die hier auch nur am Rande vermerkt seien.