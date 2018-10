Die Abgeordneten des Bundestags müssen ein Problem lösen, das fatale Ähnlichkeit mit der Quadratur des Zirkels hat: Sie sollen ein Notstandsgesetz verabschieden, das – so fordern die einen – die Bundesrepublik gegen innere und äußere Bedrohung wappnet und das gleichzeitig – so verlangen es die anderen – die Freiheiten des Bürgers, seine in der Verfassung verbrieften Grundrechte nicht einschränkt. Diese beiden Forderungen sind, so scheint es, unvereinbar. Notstandsgesetze öffnen – es wäre töricht, davor die Augen zu verschließen – die via regia zu einem totalitären System.

Man muß als Beweis dafür nicht einmal Hitlers Verordnung „Zum Schutz von Volk und Staat“ anführen, mit der „bis auf weiteres“ – und dies dauerte bis 1945 – Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt wurden. Auch das Mutterland der Demokratie, England, hatte schließlich zwischen 1939 und 1945 Kriegsgesetze; selbstverständlich wurden in dieser Zeit Bürgerrechte eingeschränkt, auch dort nahm der Staat zwangsläufig unter dem Gesetz des Krieges autoritäre Züge an. Aber in England wurden diese Gesetze nur in der höchsten Not erlassen, und die via regia war keine Einbahnstraße.

Das Kriterium für gute Notstandsgesetze kann also (neben der Selbstverständlichkeit, daß sie praktikabel und wirksam sein müssen) nicht sein, daß sie auf die Freiheiten des Bürgers jedwede Rücksicht nehmen. Solche Gesetze wären unwirksam. Sie müssen vielmehr so abgefaßt sein, daß ihre Anwendung präzise festgelegt ist. Die Rückkehr zum Normalzustand muß zwingend vorgeschrieben sein; das Parlament muß Herr des Verfahrens bleiben.

Die Gesetzesentwürfe, die Innenminister Höcherl letzte Woche dem Parlament vorgelegt hat, halten diesen Kriterien kaum stand. Zwar mögen sie gegenüber dem ersten Entwurf der Bundesregierung, der noch unter Minister Schröder entstand, in manchen Punkten eine Verbesserung bedeuten, denn dieser erste Text war in der Tat ungefähr das, was Napoleon von der Verfassung verlangte: „Kurz und dunkel“, und durchdrungen von der Überzeugung, daß die Exekutive die staatspolitische Weisheit gepachtet habe. Die Verbesserungen aber, die Höcherl erreicht hat, werden durch neue Nachteile fast wettgemacht.

Neun Entwürfe hat Höcherl eingebracht: Das verfassungsändernde Notstandsgesetz und acht sogenannte „Nebengesetze“. Wenn diese acht Nebengesetze – ein irreführender Ausdruck – in ihrer jetzigen Form wirklich durchkommen sollten, dann erübrigt sich das Hauptgesetz, denn mit ihnen kann man alles machen.

Die Bundesregierung hat gewissermaßen zwei Gleise gelegt: Auf dem einen, auf dem das verfassungsändernde Gesetz durchgebracht werden soll, rangiert sie im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, auf dem zweiten Gleis, das etwas mehr im Dunkeln liegt, werden, von der Öffentlichkeit kaum registriert, die Nebengesetze befördert. Es genügt, daß ein Zug ankommt. Die Opposition hat offenbar inzwischen dieses geschickte Doppelspiel bemerkt. Sie sagt: entweder alle Gesetze gemeinsam oder keines.

Nun ist es gewiß nicht so, daß die Regierung die Bundesrepublik mit aller List in ein totalitäres System verwandeln wolle. Es gibt in Bonn keine finstere Verschwörung gegen die Demokratie, wie es in Ostberlin behauptet und bei uns auf der äußersten Linken gelegentlich nachgeplappert wird. In den Notstandsgesetzen schimmert nicht der Faschismus durch, sie sind vielmehr das Produkt einer fleißigen Bürokratie, die mit peinlicher Akuratesse arbeitete, alle Anregungen – und auch viele Einwände – zusammentrug und verwertete. Alle Eventualfälle – und seien es auch die unwahrscheinlichsten – sind berücksichtigt.