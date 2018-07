Eines Tages in den frühen Abendstunden der vergangenen Woche tauchte vor unserer Wohnungstür eine Gestalt auf und nahm alsbald die unverkennbaren Umrisse eines Polizisten an. Er händigte mir eine Vorladung ein, derzufolge ich mich am nächsten Morgen um acht Uhr auf der nächsten Polizeistation einzufinden hatte.

Meine Frau betrachtete die Vorladung und erbleichte.

„Warum laden sie dich so dringend vor?“ fragte sie. „Was hast du angestellt?“

„Nichts“, antwortete ich.

Meine Frau streifte mich mit einem prüfenden Blick. „Du solltest nicht allein hingehen. Nimm einen Anwalt mit.“

„Wozu?“

„Frag nicht so dumm. Damit du jemanden bei dir hast, wofern du in Schwierigkeiten kommst.“