Gespenstisch genug wirkte die Situation gewiß: Noch waren Angst und Schrecken über einen möglichen Weltbrand nicht gewichen, noch sah man in den Zeitungen jene Atomraketen, die auf Kuba stationiert worden waren – da standen dieselben Raketen mit fahrbaren Rampen und genauer Anleitung für den Abschuß en miniature in den Spielzeugläden. Als Spielzeug für dieselben Kinder, um die man gerade gebangt hatte. Das Teufelszeug wurde sogar gekauft und unter den Tannenbaum gestellt: Die Rakete wurde durch einen Hebeldruck zur Detonation gebracht und fortgeschleudert. Und die Spielzeugindustrie lieferte „Zementsprengköpfe“ mit, damit die Atomkanone für 19,50 Mark auch ja nicht an Munition Mangel leide.

Im Dezember schon hatte die „Internationale der Kriegsdienstgegner“ in München eine Unitausdiaktion in Szene gesetzt: Abrüstung in kleinen – für die Kleinen.“ Vor einem Kloster mitten in der Stadt zertrümmerten Kinder mit einem Hammer die Panzer, die ihnen von Papa mit einem Bericht über heldenhaften Einsatz geschenkt worden waren. Von der IdK erhielten sie dafür einen Teddybären oder ein Spielzeugauto. Fast hätte man nicht geglaubt, daß diese Aktion ein Erfolg werden könnte: Doch Stunden um Stunden hörte man das Klopfen der Hämmer. Kleine Mädchen hatten ohne Wissen ihrer Brüder Bleisoldaten, Panzer und Raketentransporter mitgebracht und schlugen mit Lust auf die vollmechanisierten Totschlagwaffen ein. Nach Weihnachten sollte die Aktion wiederholt werden.

Doch hörte man nichts mehr davon. Statt dessen machte eine Nachricht die Runde, die grotesker hätte nicht sein können: Der Direktor der Nürnberger Spielzeugmesse bat vorsorglich um Polizeischutz gegen ein Ereignis, das sich zur Messe zutragen sollte. Wie in München wollten junge Menschen gegen das Kriegsspielzeug demonstrieren, das auf der alljährlichen Messe vor den Augen ausländischer Käufer angeboten wird. Veranstalter dieser Protestaktion wollte der Nürnberger Kreisjugendring sein. Sie soll wirksam, aber lautlos werden – wenn das städtische „Amt für öffentliche Ordnung“ zustimmt. Dort nämlich liegt seit Anfang Januar ein Antrag des Landesjugendringes vor, über den immer noch nicht entschieden ist. Rund um das Messegelände sollen dreißig Plakate in vier Sprachen den Aufruf tragen: „Macht euch nicht schuldig“. Die Plakate zeigen: Einen riesigen Panzer mit drohender Kanone, dahinter Grabkreuze, davor ein Kind mit Spielzeugpanzer.

Bemerkenswerterweise glaubte Messedirektor Fritz Drescher in einem Brief an den Kreisjugendring daran erinnern zu müssen, daß die KPD schon 1951 einmal mit einer Plakataktion gegen Kriegsspielzeug bei den ausländischen Einkäufern „Befremden ausgelöst hatte“. Und er teilte mit, daß heuer wiederum 15 000 Einkäufer aus aller Welt erwartet würden. Welchen Eindruck die Aktion des Kreisjugendringes hinterlassen müsse! Denn die Messe sei für politische Kundgebungen besonders ungeeignet, sei doch zu befürchten, daß ausländische Hersteller von Kriegsspielzeug, „wenn sie in Nürnberg angepöbelt werden sollten“, nicht mehr kommen würden.

Vor dem Kauf von Kriegsspielzeug zu warnen, hatte schon ein Film versucht. Eine Szene schilderte darin, wie eine Mutter auf einen Kinderspielplatz kommt und sieht, daß ihr Sohn mit einer naturgetreuen Nachbildung eines Sturmgewehres zum Angriff übergeht. Sie verbietet ihm, weiterzuspielen, und schickt ihn nach Hause. Während sie selbst nach Hause geht, hebt der Älteste in dieser Runde seine Maschinenpistole und richtet sie unter lauten Tack-Tack-Rufen auf den Rücken der Frau. Die Rufe, waren unterlegt vom Gebell einer echten Maschinenpistole, und der Film blendete von dieser Szene langsam über auf den Schießstand einer militärischen Einheit...

Nun schrieb auch das Organ der Regierung, die „Bayerische Staatszeitung“: „Die Absicht des Kreisjugendringes Nürnberg... ist zu bejahen und zu begrüßen. Nur richtet sie sich an die falsche Adresse. Demonstrationen gegen die Spielzeugwarenmesse haben keinen Sinn; damit ist das Kriegsspielzeug nicht auszutilgen. Erfahrungsgemäß lassen sich Messebesucher durch Kundgebungen nicht verscheuchen, wie auch die Industrie kaum davon abbringen, das Zeug herzustellen. Wohl aber gibt es Ärger und Stunk. Sinnvoller wäre da schon, die Aktion in geeigneter Form vor die Spielzeugläden zu verlegen und die Erwachsenen zur Besinnung zu mahnen ... Was notwendig ist, wäre ein Feldzug gegen deren Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit

Willy Kinnigkeit