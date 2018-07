U-Boot-Tourismus

Reisende, die die Schweizer Landausstellung im nächsten Jahr in Lausanne besuchen, werden mit einer ungewöhnlichen touristischen Attraktion rechnen können. Sie sind eingeladen zu einer Spa-’ zierfahrt in die Tiefen des Genfer Sees. Das Unterseeboot, das dafür vorgesehen ist, führt den Namen, „Mesoskaph“. Es ist von Dr. Jacques Piccard, dem Sohn des Tiefseeforschers August Piccard, entwickelt worden. „Mesokaph“ ist 25 Meter lang und fünfeinhalb Meter breit und hat eine Wasserverdrängung von 160 Tonnen. Bei einer Geschwindigkeit von fünf Knoten werden 1964 jeweils vierzig Passagiere an einer 35 Minuten langen Unterwasserfahrt teilnehmen und durch Bullaugen beobachten, was sich in der Tiefe zuträgt. Der Genfer See ist ungefähr dreihundert Meter tief. Wann werden Touristen das Mittelmeer durchtauchen?

Schwankend auf Brettern

Nach einer Querfeldein-Jagd gelang es der Göteborger Polizei, einen gefährlichen Skiläufer festzunehmen. Passanten hatten Alarm geschlagen, weil der Wintersportsmann ihnen „durch seine schwankende Fahrweise“ aufgefallen sei. In der Tasche des Delinquenten wurde das Indiz gefunden: eine Flasche. Die Polizei brachte ihn wegen „Trunkenheit auf Skiern“ in eine Zelle zur Ausnüchterung. Während er noch hofft, ungeschoren zu bleiben, hat eine ungeschickte Skiläuferin schön die Konsequenzen zu spüren bekommen: Das Oberlandesgericht in Köln verurteilte sie wegen unachtsamen Fahrens. Sie war auf einer Piste am Arlberg mit einer anderen Skiläuferin kollidiert und hatte sie dabei verletzt. Aus der Urteilsbegründung: „Der Skiläufer muß sich immer so verhalten, daß er notfalls anhalten, jedenfalls aber einen Zusammenstoß vermeiden kann. Im äußersten Fall muß er sich hinsetzen ...“

Diese Ausländer!

Amerikas Kellner haben zur Zeit eine Art von Sonderunterricht zu erdulden, mit dem sie ihre Hotelchefs auf die zu erwartenden ausländischen Gäste vorbereiten wollen. 1961 waren 516 000, 1962 schon 620 000 Ausländer in den USA zu Besuch. Für 1963 rechnet man mit 750 000 Touristen, und sie sollen umhegt sein. Da werden die Kellner also darauf vorbereitet: daß bei Leuten aus dem Fernen Osten das Aufstoßen nicht anstößig, sondern höflich ist; daß Mohammedaner mit vier Frauen die Moral nicht verletzen; daß Japaner statt einer Brause eine Badewanne wünschen. Familien wurden engagiert, fremde Gäste fremdsprachig zu betreuen, Warenhäuser locken mit sprachkundigen Führern, und in allen Hotels soll es Pflicht sein, die Gäste „mit einem kurzen Satz in der Landessprache“ zu begrüßen oder mit einer Cocktail-Party (auf Hotelkosten) zu ehren. Touristen lehren Kundendienst.