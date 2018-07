Bis wann wird wo mit Schnee zu rechnen sein? Die Tabelle, die darüber Auskunft geben soll, setzen wir hier fort (siehe ZEIT Nr. 3). Die Monatsangaben beziehen sich auf normale Winterverhältnisse, das heißt: in diesem außergewöhnlich schneereichen Winter können etwa zehn bis fünfzehn Tage hinzugerechnet werden. Hinter jedem Ski-Ort stehen (in Klammern) Gebiets- oder Ländernamen, dahinter die wichtigsten Skiziele. Die erste Höhenzahl ist die des Ortes, die zweite die des danach genannten Berges. Sind mehrere Skiberge genannt, so gilt die zweite Höhenzahl für den zuletzt genannten Berg. Sind ganze Skigebiete vermerkt, kann die zweite Höhenzahl als obere für Skitouristen erreichbare oder empfehlenswerte Grenze angenommen werden. Ganz ausgefallene oder schwieriege Ziele bleiben hier außer acht. Die großen Buchstaben am Ende der Zeilen bedeuten: B = Kabinen-, Gondel-, Zahnradbahnen; L = Lift.