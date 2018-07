-ge, Bremen

Daß man amtliche Bekanntmachungen der Bundespost nicht immer für bare Münze nehmen darf, erfuhren jetzt wieder einmal zahlreiche Bremer Fernsprech-„Kunden“. Das Fernmeldeamt hatte offiziell verlautbart, durch den Ausbau der Fernsprecheinrichtungen würden die mit der Ziffergruppe 320 beginnenden Rufnummern am Tag X umgestellt; von diesem Zeitpunkt ab seien die neuen Nummern gültig, „die im Fernsprechbuch in spitzen Klammern angegeben sind und mit den Ziffern 32 beginnen“.

Geschäftsleute und Firmen, für die Kundendienst ein wichtiger Bestandteil ihrer geschäftlichen Praxis ist, stellten sich auf die neue Situation ein: Den Partnern, vor allem den auswärtigen Kunden, wurden die in Spitzen Klammern aufgeführten Telephonnummern mitgeteilt; eine große Firma ließ sogar ihre Geschäftspapiere und Briefbogen Überdrucken.

Doch am Tag X stellte sich nun heraus, das sie die Rechnung ohne die Bundespost gemacht hatten. Der Tag verstrich und zahlreiche der alten Fernsprechanschlüsse blieben. Die Bundespost, von ihren Kunden um Aufklärung gebeten, bequemte sich daraufhin zu einer erstaunlichen Erklärung: Die amtliche Ankündigung habe nur für die neuen Nummern gegolten, die im Fernsprechbuch mit einfachen spitzen Klammern versehen seien; die in doppelten spitzen Klammern kämen erst im März oder April an die Reihe.