Vormals hat eine Frau ihren Mann überlebt (undumgekehrt), oder man hatte eine Bombennacht überlebt; jedenfalls war es noch so, daß man mit dem verbum transitivum jemanden oder etwas überlebte. Manchmal gibt es das auch heute noch; so schrieb die Süddeutsche Zeitung im Dezember 1962, daß Adenauer sich selbst und die Zeit seiner Erfolge „vor unser aller Augen überlebt“.

Ein wirklich moderner Mensch aber überlebt – nicht jemanden, nicht, ein Unglück, sondern einfach so im „schwierigen Geschäft des Überlebens“ (DIE ZEIT). Sprachhellhörige Kritiker haben das schon gemerkt; man hat auch die wahrscheinlich zutreffende Beobachtung gemacht, daß hier wie oftmals der neue Einfluß des Anglo-Amerikanischen sich auswirke, nämlich in der falschen Übersetzung von survive. Richtig übersetzt war es noch bei dem Buch von Neutra „Wenn wir weiterleben wollen“ (1955/56), heute aber lautet ein Buchtitel von Norman Cousins im Deutschen in mancher Hinsicht anders: „Wir alle wollen überleben.“ Es paßt zum schlimmen Bilde, daß ein bekannter Atomgegner den sogenannten Luftschutzexperten vorhielt, sie redeten dauernd von der „Überlebenschance“. Das aber sei nicht das Problem, vielmehr müsse die Frage nach der Weiterlebenschance gestellt werden.

Im übrigen reden hier die Verteidiger und die Gegner der „Atomsünde“ weiterhin die gleiche Sprache – „überleben“ heißt im Atomzeitalter einfach „am Leben bleiben“, wenn’s nur irgendwie möglich ist. Das gilt auch für den Blick in die Vergangenheit, für die ersten Nachkriegsjahre 1945/49: „Der unbedingte Wille zu überleben hat sich bewährt“, wie die Vorrede des Desch-Verlags zur „Bestandsaufnahme“ im Jahr 1962 feststellte. Und angesichts der Artikel-Überschrift „Welche Chancen haben wir zu überleben?“ (ohne Komma), konnte sich nur ein unzeitgemäßer Sprachkritiker fragen, welche „Chancen“ es wohl sein könnten, die wir da zu überleben hätten.

Und so geht es denn weiter mit dem zeitgemäßen Neu-Wort. Gewissermaßen harmlos, wenn auch sprachlich drunter und drüber war jenes „Unternehmen Überleben“, das genau 107 Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall als „militärische Härteübung unternahmen“. Auch die „Überlebenstonnen“, alias Garten-Luftschutzbunker, Preis im Januar 1962 noch 20 000 DM, sprechen hier eine eindringliche Sprache. Selbstverständlich geht es dabei wieder mit Modewörter-Häufungen um die „echte Chance zum Überleben“, um die „effektiven Überlebenschancen“, wenn auch manchmal schamhaft zugegeben wird, daß „Millionen Nicht-Überlebender dafür eingesetzt werden müßten“. Bundesinnenminister Höcherl sprach in ähnlichem Sinne von „Inseln des Überlebens“; es käme nur darauf an, den ersten „Schlagaustausch“ zu „überstehen“.

Aber, um mit einem Kabarettprogramm zu sprechen: „Überleben Sie mal!“ Wem wird dieses „schwierige Geschäft“ wohl gelingen? Vielleicht nur den überaus tüchtigen „Überlebensmittelhändlern“.

Paul Arthur Loos