Spanien ist aus dem politischen Winterschlaf erwacht

Von François Bondy

Francisco Franco Bahamonde herrscht seit bald vierundzwanzig Jahren über Spanien, aber in einer seiner jüngsten Reden erklärte er: „Ich fühle mich noch jung, und jene, die auf meine Nachfolge spekulieren, werden eine Enttäuschung erleben.“

Wer ist Franco? Kein inspirierender Tribun, kein großer Volksredner, kein Mann der Massenpartei, der leicht Kontakt mit Menschenmengen findet. Als Typus kann er heute durch den Vergleich mit seinem gescheiterten Nachahmer, dem französischen Führer der OAS, General Raoul Salan, gut erfaßt werden. Wie Salan, genoß Franco den Ruf eines zuverlässigen, republikanischen Generals und hielt sich von unklugen, überstürzten Putschversuchen zurück – bis er sich im Augenblick, da der Erfolg sicher schien, zum Pronunciamento entschloß. Beide, Franco und Salan, waren nicht typisch reaktionär oder rechtsgerichtet; sie hatten Berührung mit Freimaurern, dachten militärisch und organisatorisch über den Augenblick hinaus. Beide waren Kolonialgeneräle.

Spaniens Militärerhebung von 1936 folgte auf eine lange Reihe ähnlicher Putsche, die durch das ganze 19. Jahrhundert reichen und oft zu langen Bürgerkriegen geführt haben. Sie war nichts Einmaliges in der Geschichte Spaniens, sondern eine auf ein Dutzend. Die Republik hatte sich von Anfang an mächtige Feinde geschaffen, nicht zuletzt durch den extremen Antiklerikalismus der regierenden bürgerlichen Intelligenzschicht. So hatte der Präsident Manuel Azaña alle kirchlichen Begräbnisse untersagt, wenn sie nicht in der letztwilligen Verfügung ausdrücklich gewünscht waren. In ihren Agrarreformen war die Republik nicht radikal genug, um sich große Massen von Anhängern zu schaffen. Es blieben wieder einmal zwei Spanien, einander fremd und feindlich – jedes der beiden bereit, die Vertreter des andern auszutilgen. Welche zwei Spanien?

Als sich die Starre löste

Auf einer Karte, auf der die Regionen nach der Höhe des Einkommens eingetragen sind, und die kürzlich in einer Publikation des Wirtschaftsministeriums zu finden war, erscheinen nur drei Gebiete mit relativ hohem Einkommen: Madrid, Katalonien, das Baskenland. Das aber sind jene drei Gebiete, in denen die Republikaner die breiteste Unterstützung gefunden haben, jene, die am wirksamsten gegen die rebellischen Generäle gekämpft haben. In Madrid, in Katalonien wurde die Republik der Putschenden Herr. Allein nach dem Vergleich der Kriegsfront und dieser Karte der Einkommensstatistik könnte man sagen: Das rückständige, mittelalterliche Spanien hat das fortschrittliche, das bürgerliche, das proletarische Spanien, das der Städter, der Pächter und Kleinbauern des Nordens angegriffen und besiegt.