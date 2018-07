Von Eberhard Klingenberg

Beginnt Orwells 1984 in der Jurisprudenz schon 1963? Werden in wenigen Jahren Roboter Gesetze entwerfen, werden elektronische Rechenanlagen Verwaltungsakte erlassen und Computer Urteile fällen? Die Forschungsergebnisse der Rechtskybernetik, der jüngsten Tochter Justitias, deuten jedenfalls darauf hin.

Die Idee, Datenverarbeitungsanlagen in Rechtswissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsanwendung einzusetzen, ist nicht mehr utopisch. Schon vor vier Jahren hat Layman E. Allen an der Yale Law School in den USA damit begonnen, Maschinenprogramme der Aufdeckung logischer Unklarheiten in Gesetzestexten zu entwerfen. In größerem Rahmen betreibt sein russischer Kollege Dzangir A. Kerimow seit 1960 die Rechtskybernetik an der Universität Leningrad. Ihm geht es um die Anwendungsmöglichkeiten der Elektronenrechner bei der Lösung rechtsschöpferischer Probleme. Am sinnvollsten und erfolgreichsten scheinen bisher die Forschungen von Viktor Knapp im Rechtsinstitut der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in Prag zu sein. Knapp sieht das Hauptanwendungsgebiet der maschinellen Datenverarbeitung im Verwaltungs- und Prozeßrecht, in der Gerichtsstatistik und der Dokumentation.

Freilich sind all diese Forschungsarbeiten heftigen Angriffen ausgesetzt: Eine Maschine, so heißt es, würde, da sie nicht zu werten vermag, niemals über Schuld und Unschuld, mildernde oder erschwerende Umstände entscheiden können, und außerdem verletze es die Menschenwürde, sich dem Urteil eines Computers unterwerfen zu müssen. Diese Einwände wären gewiß berechtigt, wenn das Bestreben der Forscher dahin ginge, den Richter durch einen voll mechanisierten Justizapparat zu ersetzen. Daran denken die Rechtskybernetiker keineswegs.

Aber es gibt zahlreiche Gesetze, die rein schematisch nach objektiven Kriterien angewandt werden: das Steuerrecht zum Beispiel, das Versicherungs- und Patentrecht und große Teile des Verwaltungsrechts.

Hier kennte die Maschine in der Tat sehr gute Dienste leisten. Der Elektronenrechner ist geradezu prädestiniert, einen großen Teil der Arbeiten zu übernehmen, die in der Jurisprudenz besonders zeitraubend sind. Denn ein Datenverarbeitungsgerät kann unvergleichlich viel schneller und zuverlässiger als der Mensch