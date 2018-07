Das „schwache Geschlecht“ soll mehr Bier trinken. Das jedenfalls ist der Wunsch, mehr noch, das echte „Anliegen“ der Brauwirtschaft im neuen Geschäftsjahr. Mit Hilfe einer intensiven Gemeinschaftswerbung möchte die Branche den goldgelben Gerstensaft den weiblichen Zungen und Kehlen schmackhaft machen.

Warum auf einmal? – Weil, so verlautet, der traditionelle Markt der Männer keine wesentliche Umsatzsteigerung mehr verspreche.

Schlägt diese Behauptung nicht dem berühmten Faß den Boden aus? Die Männer meinen es. In Schänken und Kneipen sowie vor dem häuslichen Bildschirm hört man sie schon murren: „Wir sollen nicht mehr als 106 Liter Bier pro Jahr und Kopf der Bevölkerung trinken können? Das wären ja – laßt uns rechnen – weniger als 0,3 Liter pro Tag und Person (einschließlich Säuglinge). Daß wir nicht lachen! Wo doch unsere Väter und Urgroßväter im Jahre 1907 schon gut 110 Liter jährlich schafften und in Bayern heute 185 Liter je Einwohner gebraut und wohl auch getrunken werden!“

In der Tat, die Feststellung der Brauer klingt in den Ohren der Biertrinker wie eine Herausforderung, so als ob man sie bei ihrer Trinkerehre packen möchte. Eine Sättigung durch Biergenuß, etwa im Sinne der berühmten Gossenschen Gesetze (1854), wonach mit jedem weiteren Glas der Genuß sinken soll, sei keinesfalls gegeben, meinen die Vertreter des starken Geschlechts.

Wer hindert sie also, mehr zu trinken? – „Die Frauen“, gestehen die Männer. „Sie verbieten es uns.“ Und warum? Nicht zuletzt weil die rund 2200 Braustätten im Bundesgebiet ihren Trank auf das männlich herbe Pils abgestellt haben und überdies die Werbung dem Selbstbewußtsein der Frauen zu schmeicheln versäumte.

Nun soll das alles anders werden. Den Frauen dürfte bald einleuchten, daß „Bier den Durst erst schön macht“, oder „Bier erst schön durch Durst wird“, oder „Frauen erst schön durch Bier“ werden. Die Auswirkungen sind nicht auszudenken. Bierlokale werden wieder besucht, Kaffeekränzchen lösen sich auf... Die geheimen Verführer aber werden lächeln: Ein neuer Markt ist erschlossen. Der alte Rekord aus dem Jahre 1907 (wo gibt es denn so etwas) wird bald übertroffen.

Last but not least: Die Kurse der Brauereiaktien, die immer noch zu den höchst bewerteten Papieren an der Börse gehören, werden steigen – wenn die Frauen tun, was ihnen die Werbeleute empfehlen!

W. W.