Unter ermüdenden Wiederholungen sattsam bekannter Argumente hat das Sozialpaket die zuständigen Ausschüsse des Bundestages erreicht. Die erste Lesung der drei Gesetzentwürfe über Krankenversicherung, Lohnfortzahlung und Kindergeld fand stundenweise vor nahezu leeren Bänken statt, und die zeitweilig gähnende Leere auf der Pressetribüne bewies, daß auch die breite Öffentlichkeit mit Argumenten pro und kontra Selbstbeteiligung und arbeitsrechtliche Gleichstellung der Arbeitnehmer vorerst überfüttert ist. Im übrigen sind inzwischen neue sozialpolitische Pläne aufgetaucht, deren Inhalt mindestens soviel Sprengstoff enthält wie das Sozialpaket. Vor allem aber kosten sie Geld. Wird der Bund für das Kindergeldgesetz 1,4 Mrd. DM bereitstellen müssen, so kostet ihn der jetzt bekanntgewordene Sozialplan für die Landwirtschaft“ weitere runde 500 Mill. DM, die Novellierung oder gar Neuordnung der Kriegsopferversorgung minimal nochmals 500 Mill. DM und maximal sogar 1,5 Mrd. DM, und schließlich erfordert die im Krankenversicherungs-Neuregelungsgesetz vorgesehene Aufstockung der Mutterschaftshilfe mindestens weitere 200 Mill. DM jährlich.

Fragt man die Parlamentarier der Koalition, woher denn diese summa summarum 2,6 bis 3,6 Mrd. DM genommen werden sollen, so pflegen sie auf den Nachtragshaushalt zu verweisen, wohl wissend, daß der Ansatz für den ordentlichen Haushalt mit seinen 56,8 Mrd. DM bereits wieder überholt ist. Anders ausgedrückt: Alle sozialpolitischen Vorhaben hängen vorerst noch in der Luft, mag man auch um ihre rechtliche Gestaltung noch so ernsthaft ringen. Diese Feststellung gilt auch dann, wenn man einräumt, daß die zusätzlich anstehenden Ausgaben für die Landwirtschaft und die Kriegsopfer nicht en bloc, sondern stufenweise entstehen.

Was die Kriegsopfer anbelangt, so gehören sie nun schon traditionell zu den Stiefkindern des Bundesarbeitsministeriums. Erst wenn die Töpfe von Unfallrentnern und Sozialversicherungsrentnern geleert sind, läßt man auch die drei Millionen Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen an sie heran. Würde man im Falle der beiden erstgenannten Gruppen weniger großzügig verfahren, so brauchte man bei den letzteren vielleicht nicht so beschämend kleinlich zu sein. Warum ein Berufsunfall mit mehr als dem Doppelten an Rente vergütet wird wie eine Kriegsbeschädigung gleicher erwerbsmindernder Wirkung, ist im Laufe der allgemeinen Wohlstandssteigerung jedenfalls noch unverständlicher geworden als zur Zeit der Verabschiedung des Bundesversorgungsgesetzes im Jahre 1950. Ebenso ungerecht ist es, daß die einen Renten der Lohnentwicklung folgen, die anderen hingegen nicht.

Wollte der Bundesarbeitsminister ursprünglich „angesichts der angespannten Haushaltslage“ der im Grundsatz vom Parlament beschlossenen Novellierung des Kriegsopferrechts ausweichen, so werden jetzt verschiedene Stufenpläne diskutiert, die in der ersten Stufe etwa 500 Mill. DM, insgesamt aber über 1 Mrd. DM kosten sollen. Würde ein entsprechendes Änderungsgesetz am 1. Juli 1963 in Kraft treten, so würden immerhin „nur“ 250 Mill. DM der ersten Stufe noch im Haushaltsjahr 1963 aufzubringen sein.

Ist die Reform der Kriegsopferversorgung ein Gebot der Gerechtigkeit, so ist der „Sozialplan für die Landwirtschaft“ sozialpolitisch gesehen ein Ärgernis. Dabei geht es nicht einmal so sehr darum, ob die Landwirtschaft im Zuge der EWG-Konkurrenz in ihrem Einkommen gedrückt worden ist und weiter gedrückt werden wird. Entscheidend ist vielmehr, daß Subventionen, die über den Preis nicht mehr hereinzuholen sind, nun über die Institutionen der Sozialversicherung geleitet werden sollen, ohne Rücksicht auf die Prinzipien, die dieser Sozialversicherung traditionell zugrunde liegen.

So sieht der am 18. Januar vom Deutschen Bauernverband gebilligte „Plan“ seines sozialpolitischen Ausschusses unter anderem vor, daß die Landarbeiter von der Beitragspflicht (Arbeitnehmeranteil) zur Sozialversicherung befreit werden. Warum nur die Landarbeiter, so muß jeder Unbefangene fragen, warum dann nicht auch die gering verdienenden, meist ungelernten weiblichen Arbeitskräfte oder die unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegenden Arbeiter überhaupt Damit aber wären wir mittendrin im Versorgungsstaat. Der Grundsatz der aus Beiträgen finanzierten Versicherung würde, der Grünen Front zuliebe, aufgegeben werden. Ähnlich steht es mit den Forderungen auf uneingeschränkte Versicherungsberechtigung der Bauern in der gesetzlichen Krankenversicherung und mit der bereits offen diskutierten Pflichtversicherung für Landwirte.

Auf Beschluß der CDU-Fraktion soll das Altersgeld für Landwirte auf 65 DM, bzw. bei Verheirateten auf 100 DM erhöht werden. Das kostet den Bund 170 Mill. DM und bestätigt, daß auch diese ursprünglich als Taschengeld gedachte Rente sich auf dem Wege zu einer staatlich finanzierten Vollrente befindet. Staatliche Zuschüsse zur Unfallversicherung, Verbesserung des Familienlastenausgleichs, Lohnsteuerfreibeträge für Landarbeite: ergänzen den Katalog.

Wieweit es der Grünen Front gelingen wird, sich mit diesem Plan durchzusetzen und damit die bisher verteidigten Grundsätze unseres sozialen Hilfsleistungssystems über den Haufen zu schmeißen, bleibt abzuwarten. Hanns Meenzen