Es liegt doch am Mond

An dem alten von Wissenschaftlern bisher stets belächelten Volksglauben, nach dem sich das Wetter bei Vollmond ändern soll, scheint doch etwas dran zu sein. Zu diesem Resultat kam schon vor einigen Monaten unabhängig voneinander eine amerikanische und australische Forschergruppe. Inzwischen hat auch der australische Meteorologe E. K. Bigg beim Studium von Statistiken aus den Jahren 1873 bis 1952 einen Zusammenhang zwischen den Mondphasen und dem Wetter festgestellt.

Das Ergebnis seiner Untersuchung hat Bigg in der letzten Ausgabe der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht: Bei Halbmond fällt im Durchschnitt der meiste Regen; Niederschlagsminima sind dagegen bei Neu- und Vollmond zu erwarten.

Der australische Wissenschaftler hat auch eine Erklärung für dieses Ergebnis, das sich mit den beiden früheren wetterstatistischen Erhebungen seiner Kollegen deckt. Danach beeinflußt die Stellung des Mondes zu Erde und Sonne die Zahl der Meteore, die in die Erdatmosphäre eindringen. Der von diesen Einschlägen herrührende Staub aber liefert die Kristallisationskerne, die zur Bildung der Eisklümpchen notwendig sind, aus denen der Regen entsteht.

Fester Platz am Himmel

In der kommenden Woche will die amerikanische Raumfahrtbehörde den Prototyp eines Synchron-Nachrichtensatelliten mit einer Delta-Rakete auf eine 35 680 Kilometer über dem Äquator verlaufende Bahn bringen. In diesem Erdabstand entspricht die Umlaufgeschwindigkeit des Satelliten – rund 11 000 km/h – gerade der Erdrotation. Dadurch wird der künstliche Trabant von der Erde aus gesehen stets an demselben Punkt über dem Atlantik stehen.

Drei aktive Nachrichtensatelliten dieses „Syncom“-Typs würden für ein kontinuierlich arbeitendes globales Funk- und Fernsehnetz ausreichen.