Nur noch 3,5 Mrd. DM Überschuß

Einfuhr und Ausfuhr sind 1962 in der Bundesrepublik erneut angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, betrug der Wert der Einfuhr 49,5 Mrd. DM und lag damit um 11,6 % höher als 1961. Die Ausfuhr erreichte einen Wert von 53 Mrd. DM. Das waren 2 Mrd. DM oder 3,9 % mehr als im Vorjahr. Als Folge dieser Entwicklung ist der Ausfuhrüberschuß der Außenhandelsbilanz von 6,6 Mrd. DM im Jahre 1961 auf 3,5 Mrd. DM im Jahre 1962 zurückgegangen.

Sowjetische Wirtschaft 1962

Das Statistische Zentralamt der Sowjetunioin hat Produktionsziffern der sowjetischen Industrie im Jahre 1962 veröffentlicht. Danach ist die Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahr um 9,5 % gestiegen. Der Ausstoß an Gütern belief sich auf 63 % der Erzeugung der amerikanischen Industrie im gleichen Jahr. Das Volkseinkommen wird mit 161,5 Mrd. Rubel angegeben. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6 % oder 9 Mrd. Rubel. Der Außenhandel erreichte einen Wert von 11,8 Mrd. Rubel und erhöhte sich um 11,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Moskau baut neues Röhrenwerk

Die Sowjetunion will ein neues Röhrenwerk in Nowomoskowsk in der Ukraine erreichten, durch das die sowjetische Röhrenproduktion mehr als verdoppelt werden soll, wie die sowjetische Nachrichtenagentur TASS berichtet. Das neue Röhrenwerk soll an das bereits in Nowomoskowsk bestehende Walzwerk angegliedert werden und elektrisch geschweißte Röhren mit einem Durchmesser von 159 bis 529 mm für Gas- und Ölleitungen herstellen können. Die geplante absolute Kapazität des Werkes und der Zeitpunkt seiner Fertigstellung werden in der Meldung allerdings nicht erwähnt. TASS nimmt in der Meldung nicht auf die kürzlich in mehreren westlichen Ländern verfügten Ausfuhrsperren für Röhren in die Sowjetunion Bezug.

Sonderschichten im Kohlenbergbau