FÜR Studenten, die sich sonst wenig Sekundär-Literatur anschaffen wollen oder können, und alle, die germanistischen Methoden-Streit interessiert sind –

Kurt May: „Faust II. Teil – In der Sprachform gedeutet“; in der Reihe „Literatur und Kunst“, herausgegeben von Kurt May und Walter Höllerer, Carl Hanser Verlag, München; 310 S., 16,80 DM.

ES ENTHÄLT eine von Oda Carola May durchgesehene Neuauflage des berühmten Werkes, das 1936 zum erstenmal erschienen, aber nach 1945 im Buchhandel nicht mehr zu bekommen war. ES GEFÄLLT keineswegs nur als fortlaufender und

recht ausführlicher Kommentar zum Faust II. Frei von „Metaphysischem“ und interpretierendem Höhenflug bietet das Buch nicht Entdecker-Freuden, aber Forscher-Fleiß und markiert überdies einen Wendepunkt im genannten Streit (der allerdings noch nicht ausgefochten ist): die Absage an die ideengeschichtliche Interpretations-Konstruktion. Bei May geht es um den Text, genauer: um Wörter, Silben, Buchstaben, um Metrik und Phonetik, um den Sinn hinter dem reinen Klang, Das Ergebnis ist nicht brillant (was kein Schade wäre, zu oft wird ein Anmerkungsdschungel mit Qualität verwechselt), dazu ist das aus der Taufe gehobene Arbeitsverfahren zu mühselig, zu detailbesessen. Was das Buch aber schwarz auf weiß nicht nur zum Nachhausetragen den eiligen Studenten zu lehren hat, ist allerlei: exaktes Lesen, Nachdenken und eine Methode, die sauber und streng den eigenen Gesetzen folgt. u. n.