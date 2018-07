L. F., Mannheim

So hatte sich im Mannheimer Schöffengericht noch niemand benommen: Zuerst betrat der Delinquent auf allen vieren den Saal. Dann wollte er partout den Richtertisch stürmen. Schließlich bekundete er seine Langeweile unverhohlen durch ein Nickerchen. Doch das Hohe Gericht ließ sich alles gefallen; der Vorsitzende lächelte, der Wachtmeister an der Tür schmunzelte hinter vorgehaltener Hand, und die Zuhörer prusteten hell heraus. Es war ja auch das erstemal, daß er in Mannheim vor einem Gericht erschien: Waldi, ein männlicher Dackelhund, geboren am 2. März 1962.

Der hochnotpeinliche Vorfall, der Waldi und sein Frauchen vor Gericht brachte, geschah am 7. August 1962. Tatzeit: 12.20 Uhr, Tatort: ein Bürgersteig der Mannheimer Innenstadt. Jenen Bürgersteig hatten Frau und Hund beschleunigten Schrittes erreicht, weil auf der Fahrbahn ein Auto herangebraust war. Das Hundchen wird müde sein vom Rennen, dachte Frauchen zuerst, als Waldi sich niederließ. Aber da passierte „es“ schon, genau vor dem „Auge des Gesetzes“, vor einem Polizeimeister der Verkehrsüberwachung.

Der Polizeimeister sprach von der Straßenverkehrsordnung und konstatierte, daß „es“ eine starke Verschmutzung sei. Alsdann verlangte er den Ausweis des Missetäters, respektive seiner Besitzerin. Frauchen, völlig verwirrt über den Umfang, den das Häufchen zu ihren Füßen durch polizeiliches Einschreiten anzunehmen drohte, hatte natürlich, keinen Ausweis dabei. Und der Ton des Ordnungshüters ließ sie zudem zögern, ihre Personalien anzugeben. Da drohte jener mit vorläufiger Festnahme. Des Hundehaufens Ende war ein Strafbescheid von zehn Deutschen Mark, ersatzweise einen Tag Gefängnis. Das schien Frau und Hund zuviel. Sie setzten sich zur Wehr. Erfolgreich, wie man sehen wird.

Doch zunächst galt es vor Gericht, den Sachverhalt zu klären. Es ward sogar ein Sachverständiger geladen: Mannheims Kripochef Oskar Riester der nebenbei Vorsitzender des örtlichen Tierschutzvereins ist. „Wir müssen alles genau wissen“, sagte der Richter zu ihm und begann den Tatbestand des Haufens zu erörtern: „Wie lang?“ – „Zwei bis drei Zentimeter.“ – „Hart oder breiig?“ – „Prinzipiell hart.“ Es handelte sich ja um ein Dackelbaby von fünf Monaten, das viermal am Tage frißt und dementsprechend viermal muß, jeweils bis zu drei Zentimetern. Der anzeigende Polizeimeister hatte dagegen von einem „großen Geschäft“ gesprochen und von einem „normalen Hundehaufen“.

Nachdem also der Haufen beträchtlich reduzier: war, fragte der Richter den Zeugen der Anklage, eben jenen Polizisten, ob der Hundesteuer zahlende Bürger denn gar kein Recht habe. Seine, des Richters Aufgabe sei es immerhin, nicht nur Täter zu bestrafen, sondern auch Bürger vor der Allmacht des Staates zu schützen. Und das Verhalten des Ordnungshüters sei, gelinde gesagt, „etwas sehr nach seiner Dienstvorschrift“ gewesen. Sprach’s und erklärte den „Fall Waldi“ mit Freispruch abgeschlossen.

Waldi, der Delinquent, verließ mit hocherhobenem Haupt und Schweif die Stätte seines Sieges. Und das Publikum freute sich. Nur der Zeuge der Anklage ging aus dem Saal – als sei er soeben noch einmal in den bewußten Haufen, zwei bis drei Zentimeter lang, prinzipiell hart, hineingetreten.