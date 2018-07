Auf einer Kölner Veranstaltung wurde kürzlich Bankier Hermann J. Abs, Sprecher der Deutschen Bank, gefragt: "Was halten Sie vom Aktienmarkt?" Seine Antwort: "Die Finger!" – Nun ist diese Formulierung zwar nicht ganz neu, doch ist es bezeichnend für die Einschätzung der gegenwärtigen Börsensituation, wenn sie von dem "Chef" des größten und bedeutendsten deutschen Kreditinstituts gerade jetzt wiederholt wird. Aber die kühle Reserve, die Bankier Abs dem Aktienmarkt gegenüber zum Ausdruck brachte, besteht nicht nur bei ihm, sondern auch bei der Mehrzahl der übrigen deutschen Banken. Niemand ist ausgesprochen pessimistisch, aber kein Bankier ist zur Zeit bereit, seiner Kundschaft den Erwerb von Aktien "dringend" zu empfehlen. "Lassen Sie sich Zeit, die Kurse werden Ihnen nicht davonlaufen. Betreiben Sie eine selektive Anlagepolitik!" – das sind die Ratschläge der Banken.

Aber so ist es nicht nur bei uns. Auch in den USA scheint man von den ersten Monaten des neuen Börsenjahres nicht viel zu halten. Wer deshalb hofft, daß Wallstreet den europäischen Börsen in nächster Zeit Auftrieb geben wird, darf sich nicht wundern, wenn seine Erwartungen nicht in Erfüllung gehen. Auf längere Sicht mag das anders werden. Amerikanische Anlegerkreise rechnen mit einer Verstärkung der inflationistischen Tendenzen. Das könnte dazu führen, daß weniger Geld den festverzinslichen Wertpapieren zufließt und sich das Kapital mehr nach Aktien umsehen wird. Inwieweit es dann gelingen kann, den inflationistischen Auftrieb von der Bundesrepublik fernzuhalten, ist zur Zeit schwer zu sagen. Daß man sich in Finanzkreisen über diese Frage ernsthaft den Kopf zerbricht, ist kaum noch geheim zu halten. Davon jedoch einen Wiederanstieg der Aktienkurse zu erhoffen, ist sicherlich ein recht zweifelhaftes Vergnügen. Ganz abgesehen davon, daß ein Sachwertdenken aus inflationistischen Gründen schon oft vorausgesagt, aber nicht immer Platz gegriffen hat.

Wenn andere Leute meinen, daß es in der zweiten Jahreshälfte zu einer langsamen Kurserholung auf dem deutschen Aktienmarkt kommen kann, dann führen sie konjunkturelle Gründe an. Sie glauben, daß man spätestens im Herbst dieses Jahres ein Abklingen des Konjunkturtiefs (oder Gewinntiefs) erkennen kann. Dank steigender Nachfrage wird es zu einer besseren Ausnutzung der Kapazitäten und zu einer Gewinnstabilisierung kommen. Wir stehen zwar vor neuen Tarifverhandlungen in vielen Wirtschaftszweigen, doch scheinen auch die Gewerkschaften zu begreifen, daß ihre Forderungen maßvoller werden müssen.

Faßt man die Börsenbeurteilung zusammen, dann bleibt ein gehöriges Maß an Optimismus übrig. Kurzfristig scheint allerdings eine Bergfahrt der Aktienkurse ziemlich ausgeschlossen zu sein. Die Jahresabschlüsse 1962 dürften kaum positive Überraschungen bringen. Sie wird es vermutlich nur nach der unangenehmen Seite hin geben. Aber darauf hat man sich an der Börse eingestellt. Dividendensenkungen im Montanbereich, wie jetzt bei Hoesch, sind einkalkuliert. Schlimm nur, wer sich von den hohen Renditen der Eisen- und Stahlaktien dazu hinreißen ließ, diese Papiere in sein Portefeuille zu nehmen. Wer heute an den Kauf von Montanaktien denkt, sollte sich nicht durch Renditerechnungen beeinflussen lassen. Denn die Dividenden von gestern brauchen nicht die von heute und erst recht nicht die von morgen zu sein. Hier fehlt noch jeglicher Silberstreifen am Horizont. Der Käufer von Montanaktien muß eine gewisse spekulative Ader haben, denn eine Besserung der Beschäftigungs- und Gewinnlage kann hier natürlich eines Tages beachtliche Kursgewinne bringen. Das Argument, Montanaktien sind wegen ihrer Rendite den festverzinslichen Papieren gleichzusetzen, scheint nach der Hoesch-Dividendensenkung weitgehend widerlegt zu sein, auch dann, wenn man einwendet, daß in den Montankursen bereits weitere Dividendenminderungen berücksichtigt sind.

Wenn nach oben "nichts zu machen ist", so folgerte die berufsmäßige Spekulation, dann muß man eben die Kurse nach unten in Bewegung bringen. An Versuchen dazu hat es in den letzten Wochen nicht gemangelt. Doch sie blieben erfolglos. Es fehlte ihnen an der notwendigen Unterstützung potenter "Gleichdenkender". Nach Überwindung der Kuba-Krise und nach Bereinigung der Krages-Engagements besteht von keiner finanzkräftigen Seite mehr die Neigung, eine Baisse zu veranstalten. Der Erfolg wäre auch zweifelhaft. Kreditengagements sind heute nicht mehr in Gefahr zu bringen. Außerdem ist die Bereitschaft der breiten Kundschaft, sich jetzt noch von Aktien zu trennen, äußerst gering. Deshalb dürfte man sich nicht wundern, wenn die Börse auf das Scheitern der Brüsseler EWG-Verhandlungen kaum reagierte, obwohl versucht wurde, durch Leerverkäufe die vermeintliche Verwirrung auszunutzen. Aber in Anlegerkreisen war die Unsicherheit denkbar gering. Einmal sieht man die Bemühungen um den Beitritt Englands keinesfalls als endgültig gescheitert an, sondern nur um ein Jahr verzögert, zum anderen scheinen manche Industriezweige nicht gerade unglücklich darüber zu sein, daß ihnen noch eine unverhoffte Schonfrist zugebilligt worden ist, innerhalb der sie sich auf die zu erwartende englische Konkurrenz einstellen können.

Die Baisse-Spekulation kam deshalb auch hier nicht zum Zuge. Sie mußte schließlich jene Aktien, die sie während der Brüsseler Krise verkauft hatte, vielfach zu höheren Kursen zurückerwerben. Da ihr das schon mehrfach in den letzten Wochen passiert ist, wird man erwarten können, daß bei ihr die Einsicht wächst: Auch à la baisse ist an der Börse nicht zu verdienen! Kurt Wendt