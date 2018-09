Der Sommer, in Paris gesehen – Die Devise: Immer schlanker – Kommt die „Mode“ aus der Mode?

Von Katharina Elisabeth Russell

Paris, im Januar

In der letzten Zeit hat man der Pariser Haute Couture allerlei Vorwürfe gemacht, einige davon nicht ganz zu Unrecht. Trotzdem: Wer die „sommerlichen“ Leistungsschauen in der vorigen Woche gesehen hat, muß zugeben, daß Paris der Olymp der Mode bleibt – nicht zuletzt, weil anderswo kaum etwas Besseres hervorgebracht wird. Das Bild ist attraktiv und abwechslungsreich, doch gerade diese Vielseitigkeit reizt zur Kritik. Nahezu alle Meister der hohen Schneiderei bemühen sich, möglichst vielen Herren zu dienen, und das heißt: Sonderwünsche zu erfüllen. Auch die Kunst des Couturiers geht nach Brot, und er hütet sich davor, sich festzulegen. Es läßt sich nicht leugnen: Von einem klar erkennbaren „neuen“ Look, einem in Umriß und Charakter gegenwartsnahen Frauenporträt, kann man kaum sprechen, solange das „sowohl... als auch“ eines der verschleierten Leitmotive für die meisten Kollektionen bleibt.

Man hat also die Wahl, vielleicht zuviel Wahl – denn die Führung, die als Wegweiser in die Zukunft dienen könnte, ist vorläufig ein großes Fragezeichen.

„Wir müssen zunächst das Alltagsleben in Betracht ziehen, das die Frauen führen, die wir anziehen...“, meint Yves St. Laurent, der durch eine gute Schule gegangen ist und aus Irrtümern gelernt hat. „Die Frau von heute will bequeme und komfortable Sachen tragen, sie will sich nicht eingeengt fühlen, alles muß locker und fließend sein...“ Dieser junge und ehrgeizige Intellektuelle hat jedenfalls eines erfaßt: daß die moderne Frau nicht mehr um jeden Preis „angezogen“ aussehen will. Das Besondere in ihrem Anzug soll so fein und vorsichtig dosiert sein – man möchte Konformität; nicht gern missen.

Cardin und Bohan