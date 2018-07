Konjunktur und Entwicklung können in der EWG nicht einfach sich selbst überlassen werden

Von Hans von der Groeben

De facto sind in allen unseren Mitgliedstaaten schon jetzt weitgehende Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen vorgesehen: im Verkehr, im Wohnungsbau, in der Landwirtschaft, Forschung und in den öffentlichen Betrieben Direkte oder indirekte Eingriffe des Staates bei Privaten können geeignet sein, die Marktwirtschaft zu beeinträchtigen oder aber zu fördern.

Sollen diese Eingriffe dem Zufall überlassen werden (wie in dem Verwaltungsstaat der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg), sollen Entscheidungen ad hoc, ohne Kenntnisse der Zusammenhänge, ohne Berücksichtigung der Folgen auch gerade für die Unternehmerwirtschaft getroffen werden? – Nein, auch hier sollte der Versuch gemacht werden, die längerfristigen Zusammenhänge und die voraussichtlichen Folgen rechtzeitig zu erkennen. Wahrscheinlich wird sich dabei herausstellen, daß viele Eingriffe entbehrt werden können.

Kein Interventionismus

Daß Konjunkturpolitik heute sinnvoll nur im Rahmen einer Vorausschau betrieben werden kann, ist wohl allgemein anerkannt. Streit besteht darüber, ob man sich mit einer verhältnismäßig kurzen Vorausschau auf zwei bis drei Jahre begnügen kann und muß, oder ob es notwendig und möglich ist, in etwas längeren Zeiträumen zu denken. Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten längerfristiger Vorausschau, aber wünschenswert wäre es sicher, auch die Maßnahmen der Konjunkturpolitik in einen größeren Zusammenhang einzubetten und dem bei den Maßnahmen der Währungs- und Fiskalpolitik Rechnung zu tragen. Auch hier handelt es sich nicht darum, einem Interventionismus des Staates das Wort zu reden, sondern ihn, wenn möglich, zu vermeiden – durch vorausschauende Wirtschaftspolitik. Abgesehen davon, daß Maßnahmen der Konjunktur politik im allgemeinen globalen Charkter haben, sollen sie eine volle Ausnützung der Produktionsfaktoren unter Vermeidung inflationistischer Entwicklung gewährleisten. Eine solche Politik ist geeignet, ein günstiges Klima für private Investitionen zu schaffen, die ihrerseits neben einer wachsenden Nachfrage der Verbraucher und den Ausgaben des Staates den Ausgaben turablauf bestimmen.

Der Verzicht auf eine solche langfristige Konjunkturpolitik würde die Wettbewerbspolitik in Frage stellen. Einmal wissen wir, daß inflationistische Entwicklungen, insbesondere die sogenannte „zurückgestaute Inflation“, die Wettbewerbswirtschaft lähmen, ja letzten Endes funktionsunfähig machen kann. Zum anderen gibt es bei Deflation und Arbeitslosigkeit ebenfalls schwere Probleme für die Wettbewerbsordnung, die in unserem Falle noch verstärkt werden würde, da die Märkte der Sechs noch nicht voll zusammengewachsen sind. Schutzklauseln und Abschließungstendenzen würden die Wettbewerbswirtschaft im Gemeinsamen Markt gefährden.