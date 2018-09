Von Heinz Michaels

Giuseppe ist ärgerlich. 50 Mark weniger als sonst wird er in diesem Monat in seiner Lohntüte finden – 7500 Lire weniger auf dem Konto, für das er sich in seinem italienischen Heimatdorf einen kleinen Weinberg kaufen will. Um den Ärger herunterzuspülen und weil er nicht wie sonst am Fließband des Volkswagenwerks zu stehen braucht, spendiert Giuseppe sich einige Flaschen Bier extra. Und dann ließ er sich, um die Zeit totzuschlagen, noch auf Glücksspiele ein – und verlor. Nichts als Ärger.

So ganz versteht Giuseppe – einer der 3200 Bewohner des Wolfsburger Italienerdorfs – es ja nicht, warum die Montagebänder in Europas größter Automobilfabrik stillstehen und er Zwangsurlaub machen muß – ausgerechnet mitten im eisigen Winter. Sind doch in seinem Heimatland, nachdem im letzten Jahr die Kontingentierung weggefallen ist, mehr Volkswagen verkauft worden als in all den Jahren zuvor...

Es begann mit dem Hafenarbeiterstreik in den USA am 23. Dezember vorigen Jahres. 25 Schiffe mit 30 000 Volkswagen lagen plötzlich fest und wurden nicht entladen. Als das Werk nach den Weihnachtsferien am 2. Januar die Arbeit wieder aufnahm, dauerte es drei Tage, dann hatten die Programmierer die Pläne umgestellt: Nur noch wenige Volkswagen mit amerikanischer Ausrüstung liefen vom Band. An den Verladekais in Hamburg und Bremen stauten sich inzwischen 5000 Fahrzeuge.

Unter den 3300 VW-1200 waren bis dahin täglich fast 1000 Amerikawagen. Für die Planer bedeutete dies, daß sie nun beispielsweise 2000 in den USA vorgeschriebene, in Europa aber nicht zulässige Scheinwerfer pro Tag, ferner Blinklichter, Heckleuchten, Batterien, Stoßstangen bis auf weiteres nicht mehr brauchten und statt dessen die normalen Teile heranschaffen mußten. Denn die Produktion lief voll weiter für den deutschen, für den europäischen Markt.

Um zu verstehen, warum das VW-Werk sich schließlich doch zu einer Produktionsunterbrechung entschloß, muß man folgendes wissen: Von den 5000 Autos, die täglich im Volkswagenwerk gebaut werden, gehen 57 % ins Ausland. Und von diesen Exporten nehmen allein die USA mehr als zwei Fünftel – rund 20 % der Gesamtproduktion – ab. Dieser Autostrom, von den amerikanischen Hafenarbeitern plötzlich mit harter Hand gestoppt, läßt sich nicht ohne weiteres umlenken.

So kam es zu der Pause am 14. und 15. Januar (ein Urlaubstag und ein vollbezahlter Arbeitstag für die Belegschaft). Und so kam es, daß am 30. Januar die Bänder wieder angehalten wurden, um bis zum 11. Februar zu ruhen. 50 000 Arbeiter müssen sieben Arbeitstage feiern, vier werden ihnen auf den Urlaub angerechnet, für drei bekommen sie den halben Lohn. „Eine faire Lösung“, sagen Betriebsrat und Gewerkschaft. Bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von 3,80 DM dürfte das VW-Werk rund 3,8 Millionen Mark dafür auf den Tisch legen müssen.