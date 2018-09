Massey-Ferguson weiter expansiv

Seit der Währungsreform hat die deutsche Landwirtschaft über eine Million Schlepper und fast 100 000 Mähdrescher gekauft. Von insgesamt 27 Mrd. DM. Investitionen wandten die Bauern allein 19,3 Mrd. DM für Maschinen auf. Ihre gegenwärtige Verschuldung bezifferte Bundesernährungsminister Schwarz anläßlich der „Internationalen Grünen Woche 1963“ in Berlin auf 14,5 Mrd. DM. In dieser Summe ist für 1962 ein Zugang von etwa 1,4 Mrd. DM enthalten.

Der Verlust der deutschen Ostgebiete und der Zwang, einer durch Millionen Flüchtlinge vermehrten Bevölkerung eine ausreichende Ernährungsbasis zu schaffen, waren in den ersten Nachkriegsjahren die Hauptmotive für die Mechanisierung der deutschen Landwirtschaft. Abwanderung der Landbevölkerung und der zunehmende Importdruck der bereits früher modernisierten europäischen Konkurrenz zwangen in den letzten Jahren dazu, arbeitskräftesparende Maschinen auch in den Wirtschaften einzusetzen, die ihrer Größe nach noch vor zehn Jahren kaum dafür in Betracht gekommen wären. Die Landmaschinenindustrie steht jetzt, wie Generaldirektor Richard A. Diez von der Massey-Ferguson GmbH, Kassel, es ausdrückte, vor der Aufgabe, nicht nur Arbeitsgeräte mit vielseitiger Verwendungsmöglichkeit, und ständig verbesserten technischen Eigenschaften zu entwickeln, sie muß sich den Betriebsgrößen und vor allem der finanziellen Leistungsfähigkeit des einzelnen Bauern anpassen.

Das deutsche Tochterunternehmen der Massey-Ferguson, Toronto (Kanada), das 1939 gegründet wurde und sich seit 1952 im Wiederaufbau befindet, hat aber gegenüber der Kundschaft auch den Ehrgeiz, nach dem Vorbild der Automobilindustrie einen weitverzweigten Kundendienst zu bieten. Der Ausbau des Vertriebsnetzes, der vor zwei Jahren begann und z. Z. etwa 650 Händler in 450 Landkreisen umfaßt, soll in einigen Jahren jedem Kunden die Möglichkeit geben, innerhalb einer halben Stunde die nächste Werkstatt für kleinere Reparaturen, und Ersatzteillieferungen zu erreichen.

Während die Landmaschinenindustrie in der Bundesrepublik 1962 wegen der zögernden Investitionsneigung der deutschen Bauern, etwa um durchschnittlich 10 % hinter den Vorjahresumsätzen zurückblieb, hat die Massey-Ferguson GmbH ihren Gesamtumsatz auf 180,2 (164,6) Mill. DM und davon den Inlandsumsatz auf 131,6 (114) Mill. DM erhöht. Der Export, der für die europäischen Konzerngesellschaften in England, Frankreich, Italien und der Bundesrepublik von London aus gesteuert wird, erstreckte sich vor allem auf Skandinavien, Frankreich, Österreich und Italien. G. G.