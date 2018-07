In der vergangenen Ausgabe haben wir, meine verehrten Leser, ein Gespräch über das Rentensparen begonnen. Ihren zahlreichen Zuschriften entnehme ich, daß mit dem Rentensparen viele falsche Vorstellungen verbunden werden. Sie stammen, das sagte ich schon in der letzten Ausgabe, zum überwiegenden Teil daher, daß versucht wird, Grundsätze, die für die Aktienanlage Gültigkeit haben, auch auf den Markt der festverzinslichen Papiere zu übertragen. Das führt zu nichts. Während es beim Kauf der „richtigen“ Aktie nicht selten auf das viel zitierte Fingerspitzengefühl ankommt, muß man bei der Auswahl am Markt der Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Anleihen und Industrieobligationen rechnen – und außerdem genau die jeweiligen Bedingungen studieren, zu denen die festverzinslichen Wertpapiere verkauft werden.

Es ist durchaus begreiflich, wenn bei vielen Sparern jetzt das Problem der absoluten Sicherheit in den Vordergrund geschoben wird. Oftmals haben sie durch die Aktienbaisse empfindliche Einbußen erlitten, besonders dann, wenn sie auf dem Höhepunkt der Aktienhausse „eingestiegen“ sind. Diese Sparer wollen durch Schaden klug werden. Sie möchten keine neuen Kursverluste erleiden, aber wollen eine sichere Verzinsung erzielen und vor allem durch etwaige Pleiten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Bevor wir uns aber weiter über das Problem der „Sicherheit“ unterhalten, lassen Sie mich einen Hinweis machen: Es ist doch wohl sehr zu überlegen, ob jetzt der Zeitpunkt für mehr oder weniger radikales Umschichten des Wertpapierdepots günstig ist. Nach Lage der Dinge sollte man erwarten, daß die Aktienkurse einen gewissen Tiefstand erreicht haben, von dem sie sich eines Tages wieder erheben werden. Wann das sein wird, kann niemand sagen. Aber wer warten kann, wird den Wiederanstieg mit Sicherheit erleben. Wer jetzt seine Aktien verkauft, um dafür festverzinsliche Papiere zu erwerben, läuft Gefahr, gerade den falschen Zeitpunkt dafür zu wählen. Deshalb mein Rat: Treffen Sie keine radikalen Entscheidungen, sondern gehen Sie behutsam vor. Es besteht kein Grund zur Eile. So wie der Kapitalmarkt aussieht, dürften weder die Rentenkurse nach oben davonlaufen noch die Aktienkurse abermals rasch fallen.

Sehen wir uns nun die Typen festverzinslicher Werte im einzelnen an. Gemeinsam haben sie, daß sie Gläubigerpapiere sind. Der Inhaber (Gläubiger), der sein Geld zur Verfügung gestellt hat, erhält eine feststehende, gleichbleibende Verzinsung (Rente).

Bundes- und Staatsanleihen, auch Länderanleihen, zählen zum Bereich der öffentlichen Anleihen, zu denen auch die Emissionen von Bundespost und Bundesbahn zu rechnen sind. Die Haftung gegenüber dem Gläubiger hat in allen Fällen die öffentliche Hand übernommen, deren Steuerkraft für Verzinsung und Tilgung der Anleihe geradestehen muß. In normalen Zeiten besteht keinerlei Risiko, daß der Staat seinen eingegangenen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Oftmals übernimmt der Bund auch die Bürgschaft für eine Anleihe. So zum Beispiel für die neue 6-%-Anleihe der Lastenausgleichsbank. Auf diese Weise bekommt eine solche Emission praktisch einen öffentlichen Charakter. Sie ist dann – ebenso wie andere öffentliche Anleihen – mündelsicher und deckungsstockfähig. Beide Begriffe brauchen den Normalanleger nur insofern zu interessieren, als er daraus ablesen kann, daß hier die übliche Sicherheit noch einen „Wertstempel“ bekommt. Mündelsicher heißt: zur Anlage von Mündelgeldern freigegeben. Verwalter von Mündelgeldern sind nicht frei in der Wahl der Arlage Reicher geworden ihnen anvertrauter Mittel, sondern müssen sich nach den gesetzlichen Vorschriften richten. Es ist eine unvergessene Tragik, daß zwei Inflationen die Mündelgelder besonders hart trafen, weil sie ja hauptsächlich nur in festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden durften. Aktienkauf war nicht gestattet. Die Rentenwerte aber wurden bei jeder Währungsneuordnung drastisch „entwertet“, während die Aktien oftmals ohne größeren Wertverlust von einer Geschichts „epoche“ in die andere gerettet werden konnten. Dennoch glaube ich, daß das zynische Börsenwort Mündelsicher heißt: Garantiert verloren!“ eine böse Übertreibung darstellt. Die Emittenten bemühen sich um den Stempel der Mündelsicherheit schon deshalb, weil sie sich damit einen großen Kreis von Anlegern erschließen, die bestimmte festverzinsliche Papiere nicht kaufen dürfen. Dazu gehören weniger die Verwalter von Mündelgeldern. Sie spielen zahlenmäßig überhaupt keine Rolle. Abgesehen haben es die Emittenten auf die Sparkassen und Genossenschaften, die nur mündelsichere Anlagen erwerben dürfen. Sparkassen sind große Rentenanleger. Ein Teil der Spargelder, die bei ihnen anfallen, werden zum Kauf von festverzinslichen Papieren benutzt, die höhere Zinsen bringen, als die Kassen für die auf Sparkonten eingezahlten Gelder zahlen müssen. Natürlich kann man sich fragen, warum die Sparer das gute Zinsgeschäft nicht selbst machen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Rentenkäufer ist ein zinsbewußter Sparer, er läßt sein Geld für sich arbeiten.

Jetzt kommen wir zur Deckungsstockfähigkeit, eine Bezeichnung, die sich ebenfalls in vielen „Einladungen“ zur Zeichnung von Anleihen findet. Dieser Begriff richtet sich an die Versicherungswirtschaft. Der Deckungsstock bei Versicherungsgesellschaften ist eine aus den eingehenden Prämien gebildete Rücklage (Prämienreserve), die dazu dient, die Erfüllung der aus Lebensversicherungsverträgen übernommenen Verpflichtungen zu sichern. Der Deckungsstock ist gesondert von dem sonstigen Vermögen der Versicherungsgesellschaft zu verwahren.

Nach Gesetz können die Bestände des Deckungsstocks in bestimmter Höhe u. a. angelegt werden in mündelsicheren Wertpapieren sowie in bestimmten Pfandbriefen, darüber hinaus mit besonderer Genehmigung, nämlich dann, wenn das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen die Deckungsstockfähigkeit bescheinigt hat, auch in anderen Wertpapieren, zum Beispiel in Teilschuldverschreibungen der Industrie. Bei den Industrieanleihen werden bestimmte (strenge) Anforderungen an die Vermögensverhältnisse gestellt. So müssen beispielsweise die Versorgungsunternehmen nachweisen, daß das Verhältnis von Eigenzu Fremdkapital nicht schlechter als 1 : 2 ist. Manche Kapitalerhöhung wird nur deshalb durchgeführt, um das Eigenkapital wieder in ein angemessenes Verhältnis zum Geschäftsumfang zu bringen, d. h. die Deckungsstockfähigkeit wiederherzustellen. Versicherungsgesellschaften gehören zu den Hauptabnehmern von Industrieanleihen, über die wir uns jedoch zusammen mit den Pfandbriefen in der nächsten Ausgabe ausführlich unterhalten wollen.

Ihr Securius