Sand im Getriebe der Beziehungen zwischen Kfz-Werkstatt und Autofahrer

Von Reinhold Klamm

Die Vergangenheit hat zur Genüge gelehrt, daß selbst einem Auto mit gutem Ruf der Markterfolg versagt bleiben muß, wenn der Service zu wünschen übrigläßt. Kein Wunder also, wenn heute am Export interessierte Automobilwerke von Rang zunächst einmal zwei- und dreistellige Millionenbeträge für den Kundendienst ausgeben, bevor sie den ersten Wagen auf neue Märkte schicken. Ohne Frage sind Kunde und Industrie in gleichem Maße daran interessiert, daß der Service funktioniert. Ob und in welchem Umfang diese berechtigte Forderung erfüllt werden kann, hängt aber zu einem guten Teil auch noch von dem Goodwill des dritten Partners, der Kraftfahrzeugwerkstatt, ab.

Das Kfz-Handwerk hat als verlängerter Arm der Industrie in den vergangenen Monaten recht harte Kritik einstecken müssen. In einem populärwissenschaftlichen Magazin wurde beispielsweise von einem Kraftfahrzeugmechaniker berichtet, der nach einem Radwechsel vergessen hatte, die Mutter fest anzuziehen. Die Folge war, daß die erste Fahrt nach der Inspektion im Graben endete. Hier ist die Frage zu stellen: „Wie oft passiert so etwas wirklich?“

In einer überregionalen Tageszeitung wurde über die Wucherpreise einer Werkstatt Klage geführt. Bei genauerem Studium der Rechnung konnte man jedoch feststellen, daß der Kunde keineswegs über’s Ohr gehauen wurde, zumal ihm die Gesellenstunde noch unter dem üblichen Satz berechnet worden war. In einem anderen Fall baute der Kunde vorsätzliche Fehler in sein inspektionsreifes Fahrzeug ein und empfand kindliche Freude daran, daß eine im Vergaser versteckte Heftklammer nicht gefunden wurde.

Selbst der Autofahrer, der mit seiner Werkstatt zur Zeit auf dem Kriegsfuß steht, wird zugeben müssen, daß man die zitierten Beispiele nicht verallgemeinern darf. Dagegen ist gewiß nicht zu bestreiten, daß heute manches Sandkorn in das empfindliche Getriebe der weitverzweigten Beziehungen zwischen vielen Sparten des Dienstleistungsgewerbes und der Kundschaft geraten ist. Das Kraftfahrzeughandwerk macht in dieser Hinsicht keineswegs eine Ausnahme. Es sind nicht nur die negativen Randerscheinungen der Vollbeschäftigung, die hier eine Rolle spielen. Vielmehr hat die Motorisierungswelle das Handwerk in gleicher Weise überrollt wie die für den Straßenbau verantwortlichen Ministerien und Verwaltungsbehörden.

Man muß sich in diesem Zusammenhang vor Augen führen, daß 1952 in der Bundesrepublik noch nicht einmal eine Million Personenkraftwagen vom Kfz-Handwerk zu betreuen waren. Heute verlangen fast 6,5 Millionen Personenkraftwagen nach regelmäßiger Wartung und Pflege. Zählt man die motorisierten Zweiräder und die Lastkraftwagen hinzu, dann sind es zur Zeit nicht weniger als über 9,5 Millionen Kraftfahrzeuge, die mehr oder minder oft die Dienste der Kfz-Werkstätten in Anspruch nehmen. Dieser Zunahme des Kfz-Bestandes um nahezu 200 % steht nun keineswegs eine Erweiterung der Werkstattkapazitäten im gleichen Umfang gegenüber. Hatte ein Kfz-Betrieb im Jahre 1949 im Durchschnitt nur etwa 71 Kraftfahrzeuge zu betreuen, so zeichnet er heute für das Wohl und Wehe von 442 Kraftfahrzeugen verantwortlich.