Objektivität unerwünscht

Vom 22. bis 24. Januar sollte die Markthallein Bremervörde würdiger Schauplatz der 9. „Woche des Landvolks“ sein – wie in den Vorjahren: ein Forum wirklich freier Meinungsäußerung. Als prominente Redner waren diesmal Alwin Münchmeyer, der frühere DIHT-Präsident, und Professor H. Niehaus Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesernährungsministeriums und Mitverfasser jener Agrar-Gutachten vorgesehen, das bekanntlich den deutschen Agrarfunktionären nicht nach dem Munde redet. Da gab es „organisatorische“ Schwierigkeiten – vier Tage vor Beginn der Veranstaltung. Ihr Initiator, der Bezirksvorsitzende des dortigen Landvolkverbandes, Joachim von Schwarzkopf, sagte sie kurzerhand ab. „Höhere Gewalt“ – so war sein resignierender Kommentar. Welcher Art diese „höhere Gewalt“ war, hat sich mittlerweile herumgesprochen: Sie heißt Edmund Rehwinkel. Der Präsident des Bonner Bauernverbandes forderte von den Veranstaltern, die „bauernfeindlichen“ Referenten Münchmeyer und Niehaus wieder „auszuladen“. Da verzichtete von Schwarzkopf lieber gleich auf die ganze Veranstaltung, weil er deren liberale und objektive Konzeption nicht gefährdet wissen will. Rehwinkel ist nun einmal am längeren Hebel als der Vorsitzende eines kleinen Landvolk-Kreisverbandes. – Rehwinkel leistet mit einer solchen Ellenbogen-Politik der Sache der Landwirtschaft einen Bärendienst. Und einen Mann wie Münchmeyer gar noch aufzufordern, ein „Ausfallhonorar“ geltend zu machen, ist wohl der Gipfel der Instinktlosigkeit.

Schlechter Stil

Für das Bonner Protokoll sind ausländische Gäste, so sie „nur“ Wirtschafts- oder Finanzminister sind, einfach nicht existent. So streng sind dort die internationalen Bräuche. Das mußten der syrische Finanzminister Kallas und sein Kollege vom Wirtschaftsressort Traboulsi spüren, als sie sich 14 lange Tage zum Abschluß eines Kapitalhilfeabkommens in der Bundeshauptstadt aufhielten. Das Protokoll hielt es nicht für nötig, wenigstens ein informatives Gespräch mit dem Bundesaußenminister zu arrangieren, geschweigedenn mit dem an der Entwicklungshilfe doch besonders interessierten Bundespräsidenten. Der philippinische Außenminister E. Pelaez wurde Präsident Lübke aber sofort „vorgestellt“. Nur Professor Erhard begrüßte die syrischen Minister ganz kurz, eilte stehenden Fußes davon und überließ sie seinem zuständigen Ministerialdirektor. Der wurde grippekrank, und an dessen Stelle trat ein Ministerialdirigent. Ein Glück nur, daß die Grippewelle nicht auch noch diesen erfaßte, sonst wären die beiden Minister wahrscheinlich bei einem Oberregierungsrat gelandet. Dabei wollen wir doch am Euphrat das größte Entwicklungsprojekt aller bundesdeutschen Zeiten durchführen – ein Monument deutsch-arabischer „Freunschaft“. Minister Scheel, hier kurioserweise nicht „federführend“, mußte seinen ganzen Charme aufbieten, die verstimmten Gäste von einer voreiligen Abreise abzuhalten. Hals über Kopf kam in letzter Minute ein Kanzler-Termin „zu Hilfe“. Das ist schlechte Entwicklungspolitik. Die beiden verärgerten Minister werden von der deutschen „Freundschaft“ in ihrer Heimat entsprechend zu berichten wissen. Entwicklungshilfe ist eben mehr als nur Geld verteilen.

NATO soll helfen

Die amerikanische Regierung soll wieder einmal bei den NATO-Verbündeten vorsprechen. Diesmal geht es um die sowjetischen Ölgeschäfte, die einem Unterausschuß des amerikanischen Repräsentantenhauses ein Dorn im Auge sind. Der westeuropäische Ölmarkt, so heißt es in einem Ausschußbericht, gerate in zunehmendem Maße in Abhängigkeit von sowjetischem Erdöl, das zu Dumpingpreisen exportiert werde. Die Deviseneinnahmen hieraus ermöglichten es der Sowjetunion wiederum, aus dem Westen Investitionsgüter zu importieren, die zu einer Verschärfung des wirtschaftlichen Wettbewerbs mit dem Westen benutzt würden. Da die privaten Ölgesellschaften der östlichen Herausforderung im freien Wettbewerb nicht begegnen können, soll nun die Regierung eingreifen. Ob Pipeline-Rohre oder rotes Erdöl – es scheint Mode zu werden, die Verbündeten am NATO-Portepee zu fassen.