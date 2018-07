Die Börse reagiert gegenwärtig nur äußerst schwach auf Dividendenzusagen und optimistische Firmenäußerungen. Dafür bot in der vergenen Woche auch die Aktie der Continental Gummi-Werke AG, Hannover, ein Beispiel. Am 1. Februar wurde sie an der hannoverschen Börse mit 440 notiert, und am 12. Februar mit 422. Dazwischen lagen sehr zuversichtliche Erklärungen des stellvertretenden Vorstandsmitgliedes Adolf Niemeyer (er trat an die Stelle des zum Jahresende pensionierten Dr. Hoppmann). Niemeyer gab nicht nur die Zusicherung, daß die Continental für 1962 „auf jeden Fall die Dividende von 1961“ zahlen werde, also 16 %.

Auch was er sonst sagte, klang recht optimistisch: Das abgelaufene Jahr sei sehr zufriedenstellend verlaufen, man habe die Kapazitäten voll ausnutzen und die Leistungsfähigkeit des Unternehmen beachtlich steigern können. Genaue Zahlen über die Steigerung des Gesamtumsatzes wurden noch nicht genannt (1961 gab es nur eine geringfügige Zunahme der Umsatzerlöse von 884 auf 890 Mill. DM). Soviel ist jedoch sicher, daß die 900-Millionen-Grenze erheblich überschritten wurde und daß die Conti im Reifengeschäft einen Wertzuwachs erzielte, der über der Steigerungsrate der Branche lag, die auf drei bis fünf Prozent geschätzt wird. Der Mengenumsatz wird noch stärker gewachsen sein, weil im vorigen Jahr Preissenkungen von nahezu fünf Prozent wirksam wurden. Die Beschäftigtenzahl erhöhte sich auf gegenwärtig rund 25 500.

Erfreulich ist es auch, daß die Conti ihr Exportgeschäft wieder verbessern und das Tal nach der DM-Aufwertung wieder voll ausgleichen konnte. Noch gewichtiger war die Prognose, daß 1963 für die Conti wieder ein gutes Jahr werde. Dabei wurde nicht verhehlt, daß die Zwangspause im Volkswagenwerk auch dem Reifenabsatz vorübergehend höhere Lager beschert hat. K. D.