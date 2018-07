Bonn‚ im Februar

Bonn in der "Schlüsselstellung" der westlichen Allianz – diese Vorstellung erfüllt die nachdenklichen Politiker, aller Parteien mit wachsender Besorgnis. Sie spüren, daß Entscheidungen näherrücken – Entscheidungen, denen man gern ausweichen möchte, wenn man nur könnte. Ein bekannter Bonner Politiker sagte: "Es ist nicht so, daß wir uns zwischen zwei Stühle gesetzt hätten, sondern vielmehr so, daß wir mit je einem Bein an jedem dieser beiden Stühle angeschnallt sind, und je weiter sie nun auseinanderrücken, desto ungemütlicher wird unsere Situation Es gibt niemanden im Bundestag, der nicht wüßte, daß wir es uns kaum leisten können, die eben durch einen Vertrag besiegelte Freundschaft mit Frankreich in Gefahr zu bringen – daß wir es uns aber ganz gewiß, nicht leisten können, die Sicherheitsgarantien der Angelsachsen, zumal der Vereinigten Staaten, aufs Spiel zu setzen.

Aus der Regierungserklärung Adenauers wie aus der folgenden Debatte klang diese bedrückende Erkenntnis heraus: Wir können, vor eine solche Alternative gestellt, eine gute Wahl gar nicht treffen. Deshalb beschworen alle Redner die für uns lebensnotwendigen Freundschaften nach beiden Seiten. "Das Ziel der multilateralen Integration Europas bleibt unverändert, und niemand von uns denkt daran, es durch bilaterale Allianzen zu ersetzen", stellte von Brentano fest. Außenminister Schröder hob hervor, daß der Vertrag mit Frankreich "kein Blankoscheck für die französische Politik sei, sondern eine Methode, wie man sich unter Freunden unterhalten will". Niemand habe die Absicht, fügte er hinzu, "eine Änderung der deutschen Außenpolitik vorzunehmen und bestehende Bindungen aufzulösen". Jäger von der CSU wurde noch deutlicher und aggressiver: "Das Europa der Vaterländer ist das Europa des 19. Jahrhunderts. Unsere Parole lautet noch immer: Vaterland Europa."

Noch massiver formulierte es die Opposition. Die SPD sei für eine Europa-Politik im Sinne Robert Schumans, sagte Ollenhauer. Und Erler, der den Kanzler durch seine Spitzen gegen de Gaulle reizte, meinte: "Aber wir wissen doch alle, daß Deutschland und Frankreich zusammen keine Weltmacht sind, dazu gehört mehr als ein ungebrochenes Selbstbewußtsein." Die Debatte ließ also keinen Zweifel daran, daß der ganze Bundestag die deutsch-französische Freundschaft in die große atlantische Gemeinschaft eingebettet wissen will.

Die Begleitumstände des Vertragsabschlusses von Paris haben die Bundesrepublik "in ein gefährliches Zwielicht gebracht" – so Ludwig Erhard. Nur durch Handlungen, die auf Englands Anschluß an die EWG zielten, könnten wir, fuhr er fort, aus dem Zwielicht herauskommen. Aber er konnte sich im Bundeskabinett mit seinem Vorschlag, durch eine Vertragsergänzung neue, fruchtbare Gespräche mit London zu ermöglichen, nicht durchsetzen. Und in der Bundestagsdebatte über die Regierungserklärung schwieg er. Ob es wahr ist, daß er eine kurze Erklärung vorbereitet hatte? Jedenfalls verlas er sie nicht. Aber nachher, in Nürnberg bei der Eröffnung der internationalen Spielwarenmesse, da ließ er seiner Sorge und seinem Groll freien Lauf. Derweil beharrt sein Staatssekretär und enger Mitarbeiter, Professor Müller-Armack, noch immer auf seinem Rücktritt, weil er eine sinnvolle Fortsetzung der Verhandlungen über eine größere EWG-Gemeinschaft unter den gegebenen politischen Umständen für unmöglich hält.

In dieser allgemein als bedrückend empfundenen Situation berief Dr. von Brentano, der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, eine Expertentagung nach Bonn ein. Die Bundesminister Erhard und Schröder, der Präsident der Kommission der EWG, Professor Hallstein, andere Mitglieder der Europäischen Behörden und versierte Bundestagsabgeordnete nahmen daran teil. Sie sollen nach einer Lösung suchen, die den späteren Beitritt Großbritanniens zur EWG ermöglichen konnte.

Brentano möchte den Eindruck verstärken, daß seitens der Bundesregierung und der Parlamentsmehrheit alles unternommen werde, was man in London und Washington füglich von uns erwarten darf. Dieser gute Eindruck wird allerdings durch die Indiskretionen abgeschwächt, die über Äußerungen v. Hassels vor seinen Parteifreunden verbreitet wurden. Und wenn man ihm auch glauben mag, daß er es gar nicht so gesagt hat, wie es ein CDU-Informationsdienst meldete, daß nämlich der Bundeskanzler eine Ausweitung der EWG auf zu viele sozialistisch regierte Länder nicht wünsche – ein bißchen wird eben doch hängenbleiben. Jedenfalls war dies kein sehr glücklicher Bonner Start für den neuen Verteidigungsminister... Robert Strobel