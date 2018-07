Andreas Bogumil Rammbock war ein leidenschaftlicher Soldat. Er besaß jene Tugenden, die in unserer Zeit unter dem verweichlichenden Einfluß der Kirche, der Familie, vor allem der weiblichen Mitglieder der Familie, sowie verschiedener Wohlfahrtsinstitutionen langsam auszusterben drohen, ja, sagen wir es offen, ausgestorben sind. Einen dermaßen entwickelten unbedingten Gehorsam, einen solchen Kampfgeist und eine so phantasiereiche Erfindungsgabe im Töten, wie Andreas Bogumil Rammbock sie besaß, kann man heute nicht mehr finden. Während seine Kameraden nur mit Murren ihren Präsenzdienst absolvierten, war er ein begeisterter Soldat, ein Soldat mit Haut und Haar. Für seine Kameraden war die militärische Ausbildung höchstens ein notwendiges Übel, für ihn war sie die Erfüllung seines Lebens.

Gerechtigkeitshalber muß man jedoch gleich hinzufügen, daß Andreas Bogumil Rammbock für eine militärische Karriere nicht nur durch seinen Namen geradezu prädestiniert zu sein schien. Sein Großvater mütterlicherseits war der berühmte General Michael Ratislaw Prügel, dessen eindrucksvolles Standbild in den Parkanlagen vor dem Rathaus unserer stolzen Hauptstadt noch zu seinen Lebzeiten errichtet worden war, was, wie man aus Erfahrung weiß, sehr wenige Generale erleben können. Unser bronzener General hält in der Linken eine metallene Landkarte – ein wahres Meisterwerk der Kunstschmiede – und zeigt mit der Rechten in die Ferne. Seine gebieterische Geste ist so leidenschaftlich, daß man förmlich spürt, wie unsichtbare Reiterscharen mit wehenden Fahnen in die bezeichnete Richtung stürzen. Der General zeigt auf den Süden, in dem einige Gebiete liegen, die wir vor fünfhundert Jahren an unser Nachbarland hatten abtreten müssen und die er glatt zurückerobert hätte, wäre ihm das Kriegerglück um eine Spur geneigter gewesen. Böse Zungen behaupten, er habe das Denkmal nicht verdient, weil er als Feldherr völlig erfolglos gewesen sei und alle Schlachten verloren habe; sie vergessen, daß es gar nicht darauf ankommt, eine Schlacht zu gewinnen, sondern sie überhaupt zu schlagen – und das hatte unser General, bei Gott, immer wieder getan.

Außerdem hatte er fünfzig Jahre lang und unter drei verschiedenen Regierungsformen aktiv und treu gedient und in der Erfüllung seiner Pflicht seine jeweiligen Auftraggeber vor den Umsturzversuchen ihrer Gegner erfolgreich verteidigt. Als die Gegner dann doch siegten, bot er ihnen sofort seine Dienste an, um, wie er es ausdrückte, „Schlimmeres zu verhüten“. Ein wahrhaft heldenhafter Entschluß, der ihn zum Inbegriff eines objektiven, aufopfernden Militärs gemacht und ihm das imposante Standbild eingebracht hatte.

Als er pensioniert wurde, schrieb er seine Memoiren sowie das Buch „Angriff und Verteidigung“, das inzwischen weltberühmt geworden ist. Der geniale Spruch „Wenn du dich wirksam verteidigen willst, greif immer zuerst und überraschend an“ stammt aus seiner Feder.

Einen solchen Mann zum Großvater zu haben, stellt schon eine gewisse Belastung oder besser: Verpflichtung dar. Wenn dieser Großvater einem zum dritten Geburtstag eine stattliche Sammlung von Zinnsoldaten schenkt, dann gibt es über den weiteren Weg des Abkömmlings keine Zweifel mehr.

Andreas Bogumil Rammbock spielte also schon mit drei Jahren mit Zinnsoldaten. Er stellte sie in Reih und Glied auf und schoß auf sie mit kleinen Stahlkugeln, mit denen die Kinder unseres Zeitalters der Industrie oft Murmeln spielen. Der kleine Andreas Bogumil entwickelte bei seinen Schießübungen eine Treffsicherheit, die zu größten Hoffnungen berechtigte.

Einmal, als er friedlich auf dem Boden lag und mit seinen Metallkugeln einen Zinnsoldaten nach dem anderen umlegte, wurden seine Zielscheiben alle auf einmal, ganz plötzlich und mit großem Getöse umgeworfen. Sein Großvater, der mit gespreizten Beinen hinter dem Knaben gestanden und dem Spiel zugesehen hatte und dem die Dezimierung des aufgestellten Soldatenzauns offenbar zu langsam vor sich gegangen war, zückte in einem Anfall von Ungeduld oder Wut seinen Stock und drosch damit so heftig auf die schönen, bunten Figuren ein, daß sie nach allen Richtungen auseinanderflogen. Währenddessen brach der alte Mann in ein irres Gelächter aus und schrie: „So muß man es machen! So muß man es machen!“ Da seine Hand auch im Normalzustand leicht zittrig war, schlug er nebenbei mit seinem schweren Stock eine große Beule auf dem etwas eckigen Hinterkopf des Knaben, so daß der kleine Andreas zu weinen anfing.