Der Investitionsstreik an der französischen Börse hält an. Die Makler sind tief enttäuscht. Fast alle Agents de Change haben mit großen Kosten die elektromechanische Buchführung, mit der eine rund zehnprozentige Personalersparnis erzielt wird, eingeführt; aber sie haben sich nicht entschließen können, eingearbeitetes altes Personal zu entlassen, weil sie die Hoffnung nicht aufgaben, daß eine Erweiterung des Börsengeschäftes schließlich doch noch eintreten wird. Diese Rechnung erwies sich als trügerisch.

Mit um so größerer Ungeduld werden nun die Maßnahmen der Regierung, die auf eine Reform des Kapitalmarktes hinzielen, erwartet. Dazu gehören die Erlaubnis der Gründung von Investmenttrusts mit variablem Kapital; ferner die Schaffung von Baugesellschaften, die mit besonderen Steuervorteilen ausgestattet sein werden, und schließlich Steuerermäßigungen für Einkünfte aus festverzinslichen Werten, sofern diese Einkünfte eine bestimmte Höhe (20 000 bis 30 000 Francs jährlich) nicht übersteigen. Das aber sind Versprechen für die Zukunft. So schnell wird es mit der Bildung von offenen Investmenttrusts nicht gehen, und die Aktien von Baugesellschaften können an der Börse nur eingeführt werden, wenn die Firmen wenigstens drei Bilanzen vorgelegt haben.

Mit zunehmendem Interesse für Obligationen andererseits kann nur gerechnet werden, wenn das gesamte System festverzinslicher Schuldverschreibungen, das in der üblichen Form seit gut 50 Jahren keine Veränderungen mehr erfahren hat, von Grund auf reformiert wird. Die Anleger wollen die Gewißheit, daß der Käufer von Renten und Obligationen nicht wieder Opfer des allgemeinen Kaufkraftschwunds wird. Die neue EDF-(Electricité de France)Anleihe soll dieser Befürchtung Rechnung tragen. Die Klausel vorzeitiger Kündigung von Seiten der Elektrizitätswirtschaft wird ausgeschlossen, und dem Käufer sollen wachsende Rückzahlungsprämien, je länger er die Anleihe hält, gewährt werden.

Die Verödung der Börsen ist um so auffallender, als sie im Gegensatz zu einer ungewöhnlich großen Geld- und Kapitalfülle steht. Sowohl bei den Agents de Change als bei den Banken stehen große Privatguthaben zur Verfügung. Die Wirtschaftsnachrichten sind fast ohne Ausnahme gut. In schneller Folge erscheinen jetzt die Umsatzziffern für das vergangene Geschäftsjahr. Sie zeigen Steigerungen, die bei einigen Gesellschaften bis 40 % gehen und sie bringen die Gewißheit, daß mindestens ein Teil der gestiegenen Kosten in den Gewinnen 1962 durch die Massenkonjunktur aufgefangen werden konnte.

Die Aussichten für den Verlauf dieses Jahres können als günstig bezeichnet werden. Trotz zahlreich durchgeführter Kapitalerhöhungen werden die Dividenden im allgemeinen aufrechterhalten werden. Die Frist für Bilanzberichtigungen ist bis Ende 1963 verlängert worden. Die Flut von Kapitalerhöhungen, gemischt mit der Ausgabe von Gratisaktien, wird daher vorerst nicht abebben.

Dennoch blieben die Märkte tendenzlos. Die Hausse in Erdölwerten, die in wenigen Wochen zu starken Kurserhöhungen führte, ist im wesentlichen ohne Beteiligung des Privatkapitals zustandegekommen. Sie wurde getragen von Banken, Investmenttrusts und der Berufsspekulation, die, weil die privaten Anleger sich zurückhalten, schnell zu Gewinnrealisationen schreiten. Auch spekulative, an den Terminmärkten eingegangene Engagements werden wieder gelöst. Retlaw