Beweis vom Hörensagen – Eine bedenkliche Praxis, gebilligt vom Bundesgerichtshof

Von Richard Schmid

„You must not teil us what the soldier, or any other man, said, it’s not evidence.“

So läßt Charles Dickens im Prozeß gegen Mr. Pickwick den Richter zum Zeugen Sam Weller sprechen. Für jeden Engländer versteht es sich von selbst, daß ein Zeuge vom Hörensagen kein Beweis ist.

Jeder Praktiker weiß, wie zweifelhaft ein Zeugenbeweis überhaupt ist: Schätzungsweise ein Drittel erlogen, ein weiteres Drittel, unrichtig und ein letztes Drittel verwertbar – aber nur, wenn alle Mittel der Wahrheitssicherung angewendet worden sind. Wozu nicht nur gehört, daß der Zeuge schwört, daß das Gericht ihn möglichst selbst vernimmt und einen Eindruck von seiner Person gewinnt, sondern auch, daß der, den das Zeugnis belastet, Gelegenheit hat, sich zur Person des Zeugen und zum Zeugnis durch Vorhalte und Fragen zu äußern. Das eine ist der Grundsatz der Unmittelbarkeit, der speziell in unserem Strafprozeß gilt, das andere ist der allgemeine Grundsatz des rechtlichen Gehörs laut Artikel 100, Abs. 1, des Grundgesetzes.

Es soll hier eine Praxis erörtert werden, die zwar in Deutschland nicht neu ist, aber doch in letzter Zeit, besonders bei politischen Strafverfahren, wieder eine größere Bedeutung gewonnen hat. Eine Praxis, mit der der Beweis vom Hörensagen und gar der Fall, daß der Zeuge von einem unbekannten Gewährsmann etwas hat sagen hören, durch eine Hintertüre in den Strafprozeß eingeführt wird. Der Bundesgerichtshof hat diese Praxis neuerdings wieder in einem Urteil vom 1.8.1962 gebilligt. Das Bundesverfassungsgericht hat bis jetzt noch nicht dazu gesprochen.

Riß im Rechtsstaat