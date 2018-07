Eine Woche von mäßiger Fernseh-Ergiebigkeit gab dennoch an ihrem Ausgang zu optisch beflügelter Nachdenklichkeit Anlaß, da sie eine verwirrende Sache zur Erscheinung brachte: die unartikulierte Größe. Das Vorkommnis der Größe, so oft an das Vorhandensein eines Grans Güte gebunden, scheint auch ohne Verhältnis zum Wort nicht denkbar. Größe, politische Größe zumal, bedarf der Rede und der formulierten Geste, um sich zur vernünftigen Darstellung zu bringen.

Das Adenauer-Porträt der CBS, durch eine Programm-Änderung an Stelle von Grzimeks Tier-Porträts ausgestrahlt, führte das Dasein eines Mannes vor, dem unter allen Staatsmännern der Welt wohl am seltensten ein Satz von Ausdruck und Kraft gelungen ist. Dergleichen Machtlosigkeit über die Sprache ist nicht vorgekommen, seit es deutsche Reichskanzler gibt; Caprivi ist ein Demosthenes, mit ihm verglichen. Quickheit im Wortaustausch besitzt er und Präsenz im Redegefecht; Witz und Sarkasmus, wenn auch von etwas karnevalistischer Beschaffenheit. Die Stunden der Nation gehen vorbei, ohne daß er sich zu verständigen weiß, und nicht einmal seinen Visionen vermag er, wie doch de Gaulle den seinen, drängendes Wort zu verleihen. Er ist durchaus nicht wortkarg im Sprechers, stumm, was die Sprache anlangt.

Und dennoch kann kein Zweifel sein, daß seiner Figur zumindest, denn von seinem Werk soll hier nicht die Rede sein, Größe nicht abzusprechen ist, wobei man sich allerdings stets versucht fühlt, undeutlich und zögernd von „einer gewissen“ Größe zu sprechen. Während die Kamera sein Gesicht abtastet und er, etwa über die Grenzen der amerikanischen Demokratie, Dinge von mäßigem Scharfsinn äußert, macht sich bemerkbar, was ihn seit anderthalb Jahrzehnten über diesen Staat und über dieses Volk herrschen läßt. Die Sendezeit vergeht, während man herauszufinden sucht, worin das Geheimnis dieser Gestalt besteht.

Er ist von außerordentlicher Souveränität, aber neben de Gaulle oder Churchill stehend, kann er ungelenkige Befangenheit nicht abstreifen; de Gaulle rückt ihn herrisch auf der Tribüne zurecht, damit er auch richtig steht. Seine Autorität gibt sich auf den ersten Blick zu erkennen, aber diese Autorität besitzt nicht eigentlich Würde, und auch die geistige Kraft Bismarcks geht ihr ab.

Er verfügt über großen’Charme, doch setzt er diesen Charme mit listiger Greisenmiene bewußt ein, wie denn ein schauspielerhaftes Masken-Wechseln überhaupt nicht zu verkennen ist. Rathenau nimmt sich neben ihm wie ein in Politik dilettierender Intellektueller aus, aber er neben Rathenau oder Stresemann wie ein Jongleur der Macht. Sein Optimismus macht keinen sehr christlich-demütigen Eindruck, und seinen Pessimismus hat er von Selbstzweifeln anscheinend freihalten können: An seinem Lebenswerk deprimiert ihn nur die Verbrauchsmentalität Bundesdeutschlands, die Rumpfstatur seines Landes und seines Staates scheint seine Leidensfähigkeit nicht zu stimulieren.

Er ist, bis zuletzt, undurchschaubar. Rätselhaft bleibt sein Jahr im Kloster, weil seine Gläubigkeit im erkennbaren Bereich so ganz und gar rheinisch-gemütlichen Zuschnitts ist. Ist sein Verhältnis zur eigenen Existenz tatsächlich so ungebrochen, wie sie sich darstellt? Die Stunde vor dem Fernsehgerät, eine sonderbare und sehr verwirrende Stunde, führt doch eigentlich nur zu dem alten Satz zurück: Individuum est ineffabile. Die mikroskopische Inspektion des Gesichts gibt uns nichts an Aufschlüssen, und die Selbstinterpretation vor dem Mikrophon, bei einem Politiker doch immer nur Mittel der Politik, macht die Struktur dieses Geistes nur unerkennbar Bei rechter Betrachtung weiß man von Metternich und Talleyrand mehr als von Adenauer. Das Bildgerät ist kein Mittel geistiger Erkenntnis.

Wolf Jobst Siedler