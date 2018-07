Die Kur ist, wenn man die Zahlen vergleicht, zum allgemeinen Bestandteil medizinischer Behandlung geworden. In zehn Jahren, von 1951 (mit 186 Kurbetrieben) bis 1961 (mit 217 Kurbetrieben) hat sich die Zahl der Kurgäste verdreifacht: Sie stieg von 1,15 Millionen (mit zusammen 17,5 Millionen Kurtagen) auf 3,18 Millionen (mit fast 60 Millionen Kurtagen). Die durchschnittliche Kurzeit ist also auch länger geworden. In diesem Zeitraum haben die dem Deutschen Bäderverband angehörenden Heilbäder und Kurorte ungefähr 500 Millionen Mark für ihre Anlagen und Einrichtungen investiert. Zugleich sind die Beherbergungsbetriebe dieser Entwicklung gefolgt. Allmählich normalisieren sich die Zuwachsraten.

Ursache für diese Entwicklung ist, nach den Erfahrungen des Deutschen Bäderverbandes, nicht zuletzt, „daß sich der Gedanke, dem Heilung und Genesung suchenden Menschen die Heilschätze des Bodens und des Klimas zur Verfügung zu stellen, von Jahr zu Jahr mehr durchsetzt“ – zu beobachten an den kontinuierlich etwas rascher wachsenden Zahlen der „Sozialkurgäste“, die jetzt etwa zwei Fünftel der „Privatkurgäste“ ausmachen. Sie nehmen vor allem die Mineral-, Moor- und Kneippbäder in Anspruch, seltener heilklimatische Orte und Seebäder. Schließlich wird hervorgehoben, daß „die Forschungsergebnisse auf balneologischem Gebiet und eine gewisse Zunahme hinsichtlich der Popularität von Kuren“ eine große Rolle spielen.