Protestdemonstration gegen höhere Fahrpreise

Duisburg

Daß an Duisburgs höheren Schulen das Bürgerbewußtsein gepflegt wird, hörten und sahen die erwachsenen Bürger am vergangenen Donnerstag mit Erstaunen und nicht ohne Rührung. Punkt 15.45 Uhr marschierten 2000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und achtzehn Jahren vom Rathaus am Burgplatz zur Hedwigstraße vor das Verwaltungsgebäude der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und demonstrierten mit Flugblättern, Plakaten, Spruchbändern und einem Lautsprecher gegen die "jahrelange DVG-Misere".

Anlaß der jugendlichen Protestaktion war die Erhöhung der Fahrpreise für den Straßenbahn- und Omnibuslokalverkehr ab 1. Februar. Die Einzelfahrscheine kosten fünf Pfennig mehr; bei den Schüler- und Lehrlingsmonatskarten betragen die neuen Preise je nach Entfernung neun bis dreizehn Mark, statt wie bisher acht bis zwölf Mark. Aber nicht nur die zusätzliche Mark trieb die Schüler auf die Straße. Beim Studium des komplizierten Teilstreckensystems auf der Duisburger Straßenbahn stellten die Mädchen des Hamborner Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums empört fest: Wenn sie in Duisburg das Theater besuchen wollen, dann zahlen sie jetzt für die Straßenbahnfahrt hin und zurück 1,70 Mark, für die Theaterkasse nur 1,55 Mark. Ähnliche Vergleiche konnten die Schüler der anderen Stadtteile anstellen, die weiter von der Innenstadt entfernt liegen

Von den rund 8000 Duisburger Pennälern auf dreizehn höheren Schulen ist die Hälfte von der Fahrpreiserhöhung betroffen. Zu ihrem Sprecher machte sich der "Duisburger Arbeitskreis der Schülermitverantwortung". Während die Erwachsenen schweigend bezahlten, verteilten die Oberschüler auf den Straßen 20 000 Flugzettel: "Bürger wehrt euch."

Die Jungen und Mädchen zeigten sich routiniert: Sie engagierten einen Rechtsbeistand, studierten das Versammlungsgesetz, konferierten mit ihren Schuldirektoren und baten wegen des Protestmarsches um "aufgabenfrei". Sie berieten sich mit der Polizei und instruierten ihre Schulkameraden. Schon einige Tage vorher montierte der achtzehnjährige Volker Pudel einen Lautsprecher an den Wagen seines Vaters und tönte durch die Straßen von Duisburg: "Wir können doch nicht jedes Jahr eine Tariferhöhung hinnehmen ... Kommen auch Sie Donnerstag auf den Burgplatz und demonstrieren Sie." Und er fragte öffentlich: "Kann die Stadt nichts dagegen tun?" Die städtische Presse unterstützte die Aktion der Schüler gern. "Die haben gut reden", meinte ein Ratsmitglied säuerlich. "Die Stadt kann gar nichts tun. Denn uns untersteht die Straßenbahn nicht."

"Die DVG saugt uns aus"