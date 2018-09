R. S., Bonn, im Februar

Bundestagspräsident Gerstenmaier sah sich genötigt, der Kriminalpolizei Erlaubnis zu Vernehmungen und Ermittlungen im Bundeshaus zu geben. Der Anlaß: Es waren zahlreiche Briefe an Bundestagsabgeordnete oder an Behörden abhanden gekommen. Den CDU – Abgeordneten Bausch haben auf unbegreifliche Weise zwei Briefe nie erreicht, von denen einer von Dr. von Brentano, der andere von Bundesminister Krone an sein Schließfach im Bundeshaus abgesandt worden war. Aber während Bausch diese Schreiben nie zu Gesicht bekam, konnte – verwunderlicherweise – der „Spiegel“ wörtliche Zitate aus jedem dieser Briefe veröffentlichen.

Unterlagen des Landgerichts Nürnberg, die der parlamentarische Untersuchungsausschuß zur Klärung der Fibag-Affäre angefordert hatte, wurden auf der Post im Bundeshaus ordnungsgemäß nach Nürnberg aufgegeben, aber sie kamen dort nie an. Es waren Akten aus dem Prozeß Strauß gegen „Spiegel“.

Etwas abseits von diesem Treiben passierte folgendes: Ein Schreiben des Bundesgerichtshofpräsidenten Heusinger an den früheren Generalbundesanwalt und jetzigen CDU-Abgeordneten Dr. Güde verschwand ebenfalls. Der Inhalt des Briefes soll ziemlich uninteressant gewesen sein, aber Absender und Adressat erregten offensichtlich die Neugier gewisser Liebhaber.

Harmloser ist offensichtlich das Fehlen von rund 150 Geheimakten zu erklären, die Bundestagsabgeordneten gegen Bestätigung zur Verfügung gestellt worden waren, aber von diesen nicht zurückgegeben wurden. Hier handelt es sich meistens um Fälle einfacher Schlamperei. Ein Teil dieses Materials soll inzwischen auch schon wieder aufgetaucht sein.