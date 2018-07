Inhalt Seite 1 — „Ich berufe mich auf mein Gewissen“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Es gibt Symptome, die viel eindringlicher zeigen, wie gründlich sich das Leben in den letzten Jahrzehnten verändert hat, als das selbst die gröbsten politischen und technischen Tatsachen zu veranschaulichen imstande sind. Ein akademisches Gespräch über das Gewissen zum Beispiel hätte früher vermutlich nur Philosophen, Theologen, Psychologen oder sonst fakultativ bestimmbare „Denker“ besonders angezogen. Inzwischen aber hat sich einiges in der Welt ereignet, was die Frage nach der Existenz des Gewissens ungeheuer aktuell erscheinen läßt. Und was sich in Zukunft auf dem Globus ereignen kann, ist vollends so beschaffen, daß einzig und allein das menschliche Gewissen darüber entscheiden wird, ob es sich ereignet oder nicht. Die Frage nach dem Gewissen ist keine Gelehrtenfrage mehr. Sie ist die Lebensfrage der modernen Menschheit.

Deutlich zeigte das eine Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing unter dem Titel „Ich berufe mich auf mein Gewissen“. „Ich berufe mich ...“ Ja, da sitzt schon der erste Haken! Wir haben schließlich nicht wenige Schandtaten erlebt, deren Urheber sich mit dieser stolzen Phrase brüsteten und für entlastet hielten. Es gibt nämlich eine Art von „Gewissen“, der wir uns keinesfalls anvertrauen sollten. Diese Art Gewissen fühlt sich nicht der eigenen „inneren Stimme“ verpflichtet, sondern irgend einem „höheren Zweck“, einer „Idee“, einem „übergeordneten Interesse“ und dergleichen mehr. Man darf diese Sorte als Kollektivgewissen bezeichnen, wobei es gleichgültig ist, ob es sich auf eine Weltanschauung, eine Nation, eine Partei oder eine Firma bezieht. Das Gewissen wurde hier von der Person auf eine andere Instanz abgewälzt. Auf diese Instanz „beruft“ man sich dann – leicht einzusehen, wieviel Unverantwortliches vor dieser Art Gewissen „verantwortet“ werden kann!

Das wahre, eigentliche, voll verantwortliche Gewissen ist allein das persönliche, individuelle, unübertragbare. Es gehorcht eber jener „inneren Stimme“ und keiner anderen Rücksicht. Dem Menschen, auch dem scheinbar völlig „asozialen“, ist zweifellos ein wenn auch noch so verschieden ausgeprägter Instinkt für Gut und Böse, Recht und Unrecht seines Tuns und Lassens angeboren. Ihn gilt es zu pflegen, zu stärken, zu klären, zu verfeinern, bewußtzumachen und planmäßig zu entwickeln.

Der Berner Universitätsprofessor Dr. Hans Zbinden machte sogleich deutlich, wie wenig es bei diesem Thema um Moralpredigen oder um ein Klagelied über verlorene bessere leiten geht, obwohl er feststellte, daß heute täglich schweres Unrecht geschehe, ohne daß etwas anderes dadurch ausgelöst werde als Wortproteste. Es sei, „als ob ein Virus uns hinderte, entschlossen zu reagieren“. Man solle nun aber nicht glauben, in der Vergangenheit sei das Gewissen allgemein wacher, kraftvoller oder empfindlicher gewesen. Vielmehr wurden Menschen, die sich mutig und bedingungslos auf ihr Gewissen beriefen, jederzeit als große Ausnahme bestaunt oder auch gehaßt und verfolgt. Indessen trägt in unserer Zeit ein unvergleichlich viel höherer Anteil von Menschen Verantwortung, ist eine viel größere Zahl mit Entscheidungen belastet; und das Gewicht dieser Verantwortlichkeiten und Entscheidungen ist ebenfalls um vieles schwerer geworden, die Folgen verantwortungslosen Verhaltens oder falscher Entscheidungen sind verhängnisvoller und schicksalhafter. Die allgemeine moralische Entwicklung aber hat mit dem beispiellosen Aufschwung der materiellen Kräfte bei weitem nicht Schritt gehalten. Unser Gewissen steht nicht auf der Höhe der Atomkraft und ihrer Möglichkeiten. Bestand früher immerhin ein gewisses Gleichgewicht zwischen den politischen, technischen und wirtschaftlichen Kräften einerseits, den ethischen andererseits, so kann davon heute keine Rede sein. Der Wirklichkeit des modernen Lebens gegenüber erscheint das Gewissen, das mit ihnen fertig werden soll, durchaus schwach. Das liegt an vielen Dingen; nur um zu illustrieren, daß gewissenlähmend sich auch auswirken kann, was wir gerade als Errungenschaft des sozusagen „öffentlichen Gewissens“ betrachten, sei erwähnt, daß die sozialistischen Ideen dazu gehören. Ihre Konsequenzen nämlich führen zum Abbau des persönlichen Mitgefühls, zur Neutralisierung der Nächstenliebe; sie lösen das individuelle Gewissen durch die funktionierende Organisation ab. Infolgedessen gewöhnt sich der Mensch an die Überzeugung, ein ganz beruhigtes Gewissen haben zu dürfen. Ihm ist die sittliche Entscheidung aus der Hand genommen.

D. Hans Schomerus ging mehr in die aktuelle Realität, indem er „Beispielhafte Gewissenskonflikte von heute“ aufzeigte. Gemeint waren dami nicht die Fälle, in denen der Mensch zweifelt, ob er der klaren Forderung seines Gewissens folgen soll oder nicht. Gemeint waren vielmehr die in der modernen Welt immer häufigeren Konflikte innerhalb des Gewissens selbst; Fälle, wo es zweierlei miteinander unvereinbare Entscheidungsmöglichkeiten des Gewissens gibt – etwa, wenn ein Arzt sich entscheiden muß,.ob er zur sinnlosen Verlängerung unheilbaren, unerträglichen Leidens beitragen soll. Er mag. sich da so oder so entscheiden – in jedem Falle wird er sich bewußt sein, „schuldig“ zu werden. Ähnliche Konflikte liegen vor bei der Frage der sogenannten „Ethischen Indikation“. Auch der Gewissenskonflikt gehört hierher, der im Brüsseler Kindertötungsprozeß eine Rolle spielte. Hier hatten nicht allein die an der Tat Beteiligten in solchem Konflikt gestanden, sondern auch die Richter. Auch dieser Konflikt war kaum überhaupt „gewissenhaft“ zu lösen, am wenigsten durch Paragraphen.

Noch weiter reichen die Gewissenskonflikte, die öffentliche Situationen betreffen, so die Kriegs- und Wehrdienstfrage im atomaren Zeitalter. Da kein Zweifel daran erlaubt ist, daß im Atomkrieg von Sieg und Niederlage als der Entscheidung für eine neue Ordnung nicht mehr gesprochen werden kann, stehen nicht nur die Atomgegner, sondern auch die Atommächte in diesem Konflikt. Sie werden genötigt sein, mit Rücksicht auf diese Lage, auf Politik, im alten Sinne zu verzichten; die Machthaber selbst werden sich der allerpersönlichsten Gewissensentscheidung nicht mehr entziehen können und dabei wohl auch in jedem Falle, wie sie sich auch entscheiden, mit ihrem Gewissen nicht zurechtkommen. Ganz besonders aber müssen, die Christen in aller Welt einmal, zu einer völlig eindeutigen Entscheidung in dieser Angelegenheit gelangen; sie am wenigsten dürfen dieser Konfliktlage ausweichen. – Einen weiteren unausweichlichen Gewissenskonflikt kann das Verhältnis des einzelnen zum Staat heraufbeschwören: Wenn dessen Ansprüche das sittliche Bewußtsein zum Widerstand aufrufen. Im diktatorisch gelenkten „totalen“ Staat dürfte da eigentlich ein. Konflikt innerhalb des Gewissens nicht entstehen. Wohl aber, wenn gefragt werden muß, ob die Haltung des Widerstandes auf jeden Staat angewandt werden darf. (Hübsche Nebenbemerkung von Schomerus: „Bei vielen Leuten, scheint in diesem Punkte ein großer Nachholbedarf zu bestehen, seitdem der Widerstand gegen den Staat wieder ungefährlich geworden ist“...).