Der Februar ist nicht nur die Zeit des Jahres, in der ein Teil der deutschen Bevölkerung sich in ungewöhnlicher Bekleidung ausschweifend gebärdet, sondern in der auch ein anderer, meist jüngerer, in ernsthafter Gewandung zu einer Prüfung schreitet, die – wie hoch oder niedrig man ihren selektiven Wert auch immer ansetzen mag – noch immer ausschließlich über die Frage entscheidet, ob man, wenn man will, die Hochschulen des Landes mit Übervölkern helfen darf.