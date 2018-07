r. g., Stuttgart

Mancher Hausbesitzer, der gern einen Balkon oder eine Garage angebaut hätte, hat die Rechnung ohne die Behörde gemacht. Der Eigentümer eines älteren Siedlungshäuschens in Schwäbisch Gmünd wollte kürzlich seine mehrfach unterteilten Fenster durch solche mit einer einzigen Scheibe ersetzen – er durfte es nicht. Wer freilich in der Nähe von Schloß Solitude bei Stuttgart wohnt, für den gelten manchmal andere Gesetze.

Das Lustschloß auf hohem Bergrücken, mit seiner waldreichen Umgebung ein beliebtes Ausflugsziel, ist vor einigen Jahren restauriert worden. Die gründliche Erneuerung war notwendig; denn sein Erbauer, Herzog Carl Eugen, hatte es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in beträchtlicher Eile errichten lassen. Es ist sehr schön geworden; wer das Vergnügen hat, hier an einem Empfang teilzunehmen – mit Fackeln tragenden Lakaien auf der Freitreppe und Cembalo- und Flötenspielern in höfischer Tracht –, fühlt sich in der Tat um zwei Jahrhunderte zurückversetzt. Freilich müssen die Besucher auf einige Kommodität verzichten: die Damen auf ein allzu sehr dem Rokoko angepaßtes Dekolleté, denn die hohen Räume werden, durch winzige transportable Elektroofen nur ungenügend beheizt; die Herren aufs Rauchen wegen der Feuergefahr; Toiletten gibt es im Schloß nicht.

Nachdem Schloß Solitude dieser Art historisch getreu erneuert worden war, wandte man sich der Umgebung zu. östlich und westlich des Schlosses steht eine Anzahl pavillonartiger Wohnhäuser, im Verzeichnis der denkmalgeschützten Bauten als Kavalierhäuschen bezeichnet; die sechzehn Häuser, um die Zeit wie das Schloß selbst erbaut, hatten Hofleuten zur Wohnung gedient. Einige waren in früheren Jahren verschwunden; doch bemüht sich das Land Baden-Württemberg als Besitzer der Solitude darum, die Häuser durch Neubauten in barockem Stil wieder auf die volle Zahl zu bringen. Die erhaltenen Häuschen werden nach und nach erneuert. Die Umstände und das Ergebnis dieser Erneuerung haben jedoch nicht nur bei Hausbesitzern, die gerade um die Genehmigung für den Anbau eines Balkons oder einer Garage kämpfen, höchliche Verwunderung erregt.

Vordem hatten sich die Häuser der Kavaliere fast wie ein Ei dem anderen geglichen. Seitdem jedoch diese Eier von staatlichen Behörden bebrütet worden sind, haben sich merkwürdige Veränderungen ergeben. Das Haus Nr. 5 beispielsweise hat statt der barocken Sprossenfenster großflächige Fensterscheiben bekommen, genau solche Fenster, die dem Besitzer jenes Siedlungshäuschens in Schwäbisch Gmünd verwehrt worden sind. Haus Nr. 28, das als Neubau eine Lücke in der Kette der Kavalierhäuschen schloß, entspricht lediglich in den Dimensionen seines Baukörpers seinem historischen Vorbild. Zwei seiner Fassaden sind durch breite Fenster aufgerissen, die ebenso stilvoll wirken wie ein Autosalon in einem fränkischen Fachwerkbau. Der Eingang besteht aus einer seitlich angeklebten modernen Treppe. Das Haus Nr. 17, das zur „Sanierung“ vorgesehen war, ja, das war eines Tages gar nicht mehr da. Es war – angeblich wegen morscher Balken – kurzerhand abgerissen worden; an seiner Stelle erhebt sich jetzt – noch im Rohzustand – ein Neubau, zwar in den alten Maßen und mit Walmdach, aber ebenfalls mit großen Fensteröffnungen und einer weniger auf den historischen Stil als auf die Wohnbedürfnisse abgestimmten Fensterverteilung. Und das fiel auf.

Freunde des Denkmalschutzes interessierten sich fortan nicht nur für die Geschichte der Kavalierhäuser des Herzogs Carl Eugen, sondern auch für die Geschichte des mit der Erneuerung offenbar verbundenen Kavaliersdeliktes. Sie entdeckten: Haus Nr. 17 war ohne Genehmigung abgebrochen worden. Es blieb auch nicht verborgen, wer an der „Sanierung“ besonders interessiert zu sein schien. Haus Nr. 28, das neue mit den Schaufensterscheiben, wird bewohnt von einem Beamten der Oberfinanzdirektion,Regierungsbaudirektor Schneider, dem das Grundstück vom Staatlichen Liegenschaftsamt auf 99 Jahre in Erbpacht überlassen worden ist. In Haus Nr. 5, jenem mit den noch historischen, aber ungeteilten Fenstern, wohnt bisher der Leiter der Bauabteilung des badenwürttembergischen Finanzministeriums, der frühere Ministerialdirigent und jetzige Vertragsangestellte des Staates, Professor Dr. Linde. Er ist zugleich der künftige Mieter des vom Erdboden verschwundenen und wiederaufgebauten Hauses Nr. 17.

Da die Zeiten des Absolutismus vorbei sind – eine Ansicht, die auch Professor Linde zu teilen scheint; denn er meinte, man müsse zwischen dem Mieter Linde und dem Leiter der Bauabteilung Linde unterscheiden –, in der Zeit parlamentarischer Kontrolle also, mußte der Finanzminister die entsprechende Anfrage einer Landtagsabgeordneten, Frau Else Berkmann, beantworten: „Was gedenkt die Regierung zu tun, um die Gesamtsanierung des Bereichs Schloß Solitude in Übereinstimmung mit den Gesichtspunkten des Landschaftsschutzes und der Denkmalpflege sicherzustellen Der Minister versicherte, daß „alle einer Zustimmung bedürfenden Maßnahmen der Gesamtsanierung von Schloß Solitude und Umgebung im Zuge der baurechtlichen Verfahren den zuständigen Dienststellen des Denkmal- und Landschaftsschutzes zur Kenntnis gebracht und unterschiedliche Auffassungen in Besprechungen bereinigt“ würden, soweit dies nicht schon geschehen sei.

Vor kurzem hat im Denkmalrat von Nordwürttemberg eine solche „bereinigende Aussprache“ über Sanierungsgrundsätze stattgefunden. Der Denkmalrat urteilte über Haus Nr. 28 hart, aber gerecht: .. in der Gestaltung verfehlt und mit der barocken Grundkonzeption des Schlosses Solitude und seiner nächsten Umgebung unvereinbar,“ Das Haus sei „entgegen den Maximen“ des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege gebaut. Der Denkmalrat besteht auf einer Korrektur; die Glasfensterfront an der Südseite und das breite Fenster an der Ostseite dürften unter gar keinen Umständen bestehen bleiben. Gefordert werden Sprossenfenster in der gleichen Anordnung und Größe wie bei den alten Häusern. Grundsätzlich gilt das, betont der Denkmalrat, für die Erneuerung oder den Neubau aller Kavalierhäuschen, einschließlich des Neubaus Nr. 17, der noch der Genehmigung harrt. Der private Bauherr und Besitzer des Neubaus Nr. 28 wird auch das Dachgesims ändern müssen – Holz statt Beton – und auch die Farbe des Verputzes – rosa statt ocker. Der künftige Bewohner des Hauses Nr. 17 hat diese Sorgen nicht; weil er ja nur Mieter ist, zahlt der Staat die notwendigen Änderungen. Im Haushaltsplan des Landes freilich sucht man vergeblich nach dem Abbruch und dem Aufbau eines Kavalierhäuschens; die Kosten dafür laufen unter Kap. 1208 Tit. 825, einem Titel, der ganz allgemein die Sanierung des Solitudebereichs umfaßt.