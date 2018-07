Seit Anfang voriger Woche spielt Jean Vilars TNP, das Pariser Théâtre National Populaire am Trocadéro, Brechts Stück von der Vernunft und den Vernünftigen in unvernünftiger Zeit: „Leben des Galilei“. Regie führte Georges Wilson, der auch den Galilei spielte? die Kostüme entwarf kein geringerer als Alfred Manessier – es war das dritte Mal, daß dieser Eigenbrötler der ungegenständlichen Malerei für die Bühne arbeitete. Man hätte erwarten sollen, daß die Pariser Kritik die aus Deutschland importierte Verherrlichung der Vernunft begrüßen würde; hingegen zeigte sie sich sehr reserviert, wenn nicht sogar ablehnend, und zwar aus verschiedenen Gründen und quer durch alle Fraktionen. Am freundlichsten war „Le Monde“: Sie fand die Aufführung etwas bieder, nannte sie aber doch „ein umfassendes, warmes und üppiges Bild des menschlichen Falles’ Galilei“. Robert Kanters in „L’Express“ schien das Stück „ein bißchen schwerfällig didaktisch ..., ein bißchen lang, ein bißchen kalt“, aber auch er lobte immerhin die „Menschlichkeit“ der Hauptfigur.

Die christliche Wochenzeitschrift „Réforme“ hält das Thema für groß, des Autors Absichten für nobel, bedauert indes, daß das Wichtige (nämlich das moralische Drama) im Überflüssigen (einer Astronomielektion) untergehe. Die schärfste Kritik aber erfuhren Stück und Aufführung im „Figaro“. Hier schrieb Jean-Jacques Gautier: „Aus tiefstem Herzen bedaure ich das Völkchen französischer Intellektueller, die keinen besseren Gegenstand der Verehrung gefunden haben als diese schwerfälligen und endlosen Demonstration nen primitiver Ideen, die sich ein populärer germanischer Geist für die Klippschulen der Politik und des Denkens ausgedacht hat“; das Stück sei geradezu ein „kultureller comic-strip“, die „elendeste Form von Antitheater“, „schlecht und todlangweilig“ – die Figuren keine lebendigen Charaktere, sondern Vortragsredner. Sollte es also tatsächlich zutreffen, daß den Franzosen deutsche Literatur um so willkommener ist, je wunderlicher, barocker, verschrobener sie sich gebärdet, wie manche ihrer Vermittler befürchten? D. Z.