Inhalt Seite 1 — Meine Feinde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Männer von ihren Feinden sprechen, fällt ihnen oft zunächst nur die eigene Frau ein. In meinem Falle aber handelt es sich um eine solche Vielzahl von feindseligen Handlungen, daß sie von einer einzigen Frau gar nicht begangen werden können; selbst eine so vitale Person wie Ingwelde wäre dazu nicht imstande.

Nein, was ich an üblen Scherzen, Bosheiten und hinterlistigen Taten seit Jahren über mich ergehen lassen muß, das schafft nur eine ganze Organisation, und zwar eine, die wie Fleurop über viele Länder verbreitet ist und dazu noch viele ehrenamtliche Helfer hat. Tatsächlich sieht es ganz so aus, als ob ich das Opfer einer weitverzweigten Verschwörung bin, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als mir das Leben zur Hölle zu machen oder wenigstens zu verbittern.

Natürlich bin ich nicht sofort darauf gekommen, daß hier böse Absicht im Spiel sein könnte, daß da gegen mich nach einem geheimen Plan vorgegangen wird. Wer denkt denn immer gleich an das Schlimmste, auch wenn es so naheliegt. Mit der Zeit aber, als sich die Fälle unerklärlicher Alltagspannen, Irrtümer und Verhängnisse häuften, da ging mir endlich ein Licht auf, und ich merkte, was los ist.

Diese Organisation – hinter der Abkürzung ÄDE verbirgt sich die Devise: „Ärgert den Ebert!“ – hat zum Beispiel Mitarbeiter, die vorwiegend damit beschäftigt sind, Schlüssel, Opernkarten, Rechnungen und Adressen, die ich ohnehin schon verlegt hatte, auch noch so zu verstecken, daß ich sie nie oder allenfalls zu spät wiederfinde. Andere belegen nur darum benachbarte Kinoplätze, um mich durch laute Gespräche zu stören, oder benachbarte Konzertplätze, um mich durch konstantes Husten um den Genuß von Brahms Vierter zu bringen.

Währenddem hat sich ein weiteres Mitglied der ÄDE in der Garderobe meines Mantels bemächtigt, um ihn flugs zu vertauschen oder am Boden zu. zertrampeln. Sein Kollege sorgt inzwischen dafür, daß alle verfügbaren Taxis vorsorglich belegt oder mir vor der Nase weggeschnappt werden, oder man hat meinen Wagen auf dem Parkplatz so eingekeilt, daß ich nie wieder einsteigen kann.

Kollegen von derselben Abteilung – im Hinblick auf mich befaßt sie sich vornehmlich mit Verkehrsfragen – eignen sich auch besonders dazu, in entfernten Stadtteilen, wenn ich gerade zu einer Premiere will, Reifenpannen zu bewirken.

Neben der Verkehrsabteilung wäre noch die Telephonabteilung zu erwähnen. Auf Grund eines ausgeklügelten Systems melden sich bei mir dauernd Anrufer mit der Frage: „Ist mein Wagen schon fertig? Nein? Wieso? Haben Sie nicht die Nummer 57 ...“, und zwar immer dann, wenn ich noch schlafe, eben eingeschlafen bin oder in der Badewanne sitze.