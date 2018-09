Und die Männer?

Die Deutsche Zentrale für Fremdenverkehr hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie hat in ihrer Filiale in New York ein „Sonderreferat für Frauen-Tourismus“ eingerichtet. Wo, müssen wir fragen, bleibt das „Sonderreferat für Männer-Tourismus“?

Privat-Berg

Reiche Leute sind zu allem fähig. Stavros Niarchos, der 53 Jahre alte griechische Reeder, hat in der Nachbarschaft von St. Moritz einen Berg gekauft. (Nebenbei: Er besitzt auch schon, nicht weit von Athen, eine Insel, die für andere nicht zugänglich ist.) Ein eigener Skilift wird den erfolgreichen Kaufmann in die Nähe seines Gipfels direkt an seine Piste tragen. Zwar wird er, fern von allen lästigen Menschenseelen, allein sein, aber er braucht immerhin auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Denn das war der Anlaß: Das Schlangestehen an den öffentlichen Liften verdroß ihn arg.

Freiluft-Museum

Das Dorfmuseum wird ein Museumsdorf sein. Es entsteht in Kommern im nördlichen Eifelgebiet. Schon jetzt, so wird gemeldet, habe der Landschaftsverband Rheinland 45 „historische Gebäude“ erworben, darunter Kapellen, Mühlen, Bauernhöfe, die dem modernen Verkehr sonst zum Opfer gefallen wären. Jüngstes Museumsstück ist ein Fachwerkhaus aus dem Landkreis Mayen; es ist dreihundert Jahre alt. Alle Gebäude werden mit stilechtem Mobilar – bisher insgesamt dreißigtausend Stücke – eingerichtet. Der Initiatoren erster Wunsch: Kultur bewahren. Ihr zweiter Wunsch: Fremdenverkehrs-Attraktion. Und die Deutschen werden kommen.