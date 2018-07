Vor einigen Tagen erhielt der wissenschaftliche Berater des amerikanischen Präsidenten, Professor Jerome Wiesner, einen handschriftlichen Brief von einem elektronischen Rechengerät, dem berühmten TX-O Computer am Massachusetts Institute of Technology.

Schreibende Automaten hat es schon vor zweihundert Jahren gegeben, aber jene Uhrwerk-Mechanismen, mit denen man zwar jeden beliebigen Satz zu Papier bringen konnte, waren nicht in der Lage, ihre Schrift zu verändern oder gar, was TX-O vermag, die individuelle Handschrift eines Menschen zu imitieren.

Das erstaunliche an dem von Murray Eden und Maurice Halle entwickelten Elektronenrechner-Programm ist die Tatsache, daß sich offenbar jede beliebige Handschrift mit einer Kombination von nur vier Grundelementen – Strich, Haken, Bogen und Schleife – nachahmen läßt. „Die Implikationen, die sich aus diesem Forschungsprojekt ergeben, sind sowohl praktischer als auch theoretischer Natur“, schreibt Dr. Samuel Jay Keyser in der Februar-Ausgabe der „Technology Review“.

Sobald es gelungen ist, mit dem Gerät einen Schriftzug naturgetreu zu imitieren, kennt man auch seine Zusammensetzung aus den Grundelementen, und diese für jeden Schreiber charakteristische Formel kann dann dazu dienen, die Echtheit einer Unterschrift zu prüfen, Schriftvergleiche für gerichtliche Untersuchungen herzustellen oder den Autor eines historischen Dokuments zu identifizieren. Darüber hinaus hoffen die beiden Forscher, aus ihrem Experiment Hinweise auf bessere Unterrichts-Methoden für Abc-Schützen zu erhalten.

„Immerhin ist es mit diesem Computer-Programm gelungen, eine äußerst komplexe Verhaltensform des Menschen maschinell zu imitieren“, schreibt Professor Keyser, und er hält es für möglich, daß die elementaren Funktionen im „Gehirn“ des Apparates von denen im menschlichen Schreibzentrum nicht allzu verschieden sind.