Die Schultheiss-Brauerei AG, Berlin-Bochum, schlägt der Hauptversammlung am 22. Februar für 1961/62 (30. 9.) wieder 16 % Dividende auf unverändert 36 Mill. DM Aktienkapital vor. Dieses Ergebnis wurde erzielt, obwohl die Absatzentwicklung sowohl bei dem Stammunternehmen wie auch bei den meisten Tochter- und Organgesellschaften wegen des wieder wenig „brauereifreundlichen“ Sommers – im geschäftlichen Schwerpunkt Berlin dem kältesten seit hundert Jahren – nicht den Erwartungen entsprach. Dennoch erhöhte sich im Konzern der Umsatz um 6,6 % auf rund 1,55 (im Vorjahr 1,45) Mill. hl, wobei die alkoholfreien Getränke umsatzmäßig um etwa 2 % auf knapp 182 000 (186 000) hl zurückgingen.

Das gute Ergebnis war also dem Bierabsatz zu verdanken, der mit einem Zuwachs von 8 % auf 1,37 (1,27) Mill. hl noch über dem Bundesdurchschnitt von 7 % lag. Vorstandsvorsitzender, Hans Sixtus, begründete die relative Krisenunempfindlichkeit des Biergeschäfts mit dem zunehmenden Flaschenbieranteil, der bei Schultheiss im Stadtgeschäft 66,3 (63,8) % erreicht hat, wozu nicht zuletzt der durch das Fernsehen begünstigte Verzehr in den eigenen vier Wänden beiträgt.

Vom Gesamtausstoß hat die Schultheiss-Gruppe über 220 000 (218 000) hl aus den Berliner Braustätten in das Bundesgebiet geliefert, wozu noch weitere 100 000 (57 000) hl aus der Braustätte Bochum kommen, der 1961 erworbenen früheren Müser-Brauerei AG. Diese Fusion und die gleichzeitig in der Muttergesellschaft aufgegangene frühere Malzbierbrauerei Groterjan AG, Berlin, deren Ergebnisse in der Vorjahresbilanz nur mit Teilbeträgen, diesmal aber für das volle Berichtsjahr enthalten sind, erschweren im übrigen den Vergleich der Zahlenwerke.

Schultheiss h..t seinen über Brauereibeteiligungen und über die Niederlagen Hamburg, Bremen und Kiel bereits bestehenden Einfluß auf Nord- und Westdeutschland noch verstärkt. Gleiches gilt von Umsatz und Werbewirkung der Ausschanklokale in Frankfurt, Wiesbaden, Köln und anderen Städten des Bundesgebietes. Eine weitere Ausdehnung des Interessenbereichs nach Süden ist dagegen nach den Angaben von Sixtus wegen des dortigen Preisverfalls, vor allem in Bayern, vorerst nicht beabsichtigt. Schultheiss selbst hat ungeachtet der Kostensteigerungen am stabilen Bierpreis festgehalten und beabsichtigt dies „so lange wie möglich“ weiter zu tun. Eine instruktive Darstellung im wieder vorbildlich auskunftsfreudigen Geschäftsbericht gibt die Entwicklung des Tariflohnes der gelernten gewerblichen Arbeitskräfte wieder: 1951 betrug der Stundenlohn bei 48 Wochenarbeitsstunden 1,31 DM, am 1. Juni 1962 bei nur noch 42 1/2 Arbeitsstunden 3,47 DM, was einer Zunahme – bei unverändertem Bierpreis! – um 163,7 % entspricht.

Wenn das Unternehmen dennoch, bei nunmehr fast 3500 (3400) Beschäftigten im Konzern, davon 2524 (2491) bei der Muttergesellschaft, seine Ertragskraft ständig gesteigert hat, so ist dies nicht zuletzt der Investitionspolitik zu verdanken. Seit der Währungsreform bis zum letzten Stichtag hat sich der Buchwert des Anlagevermögens von 19,9 auf 33,9 Mill. DM erhöht, wozu Investitionen von 64,8, Zugänge durch Fusionen von 4,1 und Abschreibungen von 50,6 Mill. DM beigetragen haben. Trotz des wachsenden westdeutschen Geschäfts – der aus Preisgründen bisher nur zurückhaltend betriebene Export hat im Berichtsjahr auf den britischen Inseln einen leichten Rückschlag erlitten – entfielen auf die Berliner Schultheiss-Betriebe fast 62,8 Mill. DM Investitionen. Weitere 15,4 Mill. DM wurden bei den Berliner Tochter- und Beteiligungsgesellschaften seit ihrer Übernahme durch Schultheiss investiert und in entsprechendem Umfang abgeschrieben. G. G.