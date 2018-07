Von Kurt Wendt

Immer wenn in diesen Wochen ein großes Unternehmen seine Bilanz für das abgelaufene Jahr veröffentlicht, beginnt die Börse das große Rätselraten: Welchen Eindruck wird das Zahlenwerk auf die Anleger machen? Wird der Abschluß dazu beitragen, die gegenwärtig am Aktienmarkt herrschende Stagnation zu überwinden? Das kann jedoch nach übereinstimmender Auffassung heutzutage nur dann der Fall sein, wenn bei einer Gesellschaft erkennbar wird, daß der Druck auf die Ertragsmargen nachgelassen hat und mit den Umsätzen auch die Gewinne wieder steigen. Da dies im Geschäftsjahr 1962 nur bei wenigen Ausnahmen der Fall gewesen sein kann, sind für die Börse die Aussagen der Vorstände über das laufende Jahr wichtiger als die Berichte über die jüngste Vergangenheit.

Über die Siemens-Abschlüsse für das Geschäftsjahr 1961/62 (30. 9.) hatte sich die Börse ein schnelles Urteil gebildet: Ausgezeichnete Bilanzen, aber unverkennbarer Druck auf die Gewinnspannen, der auch im laufenden Jahr noch anhält, allerdings abzunehmen scheint. Auf Grund dieser "Lagebeurteilung" sich bei Siemens à la hausse engagieren zu wollen, schien töricht. Also blieb der Siemens-Abschluß börsenmäßig ohne Auswirkungen.

Wer die Siemens-Leistung des vergangenen Jahres jedoch nur durch die Börsenbrille betrachtet, wird der Leistung des Hauses Siemens nicht gerecht. Immerhin verzeichnet die Elektroindustrie nach dem Fahrzeugbau die stärkste Belegschaftszunahme im letzten Jahr, wenn man als Endpunkt den 30. September 1962 nimmt, also das gleiche Datum, zu dem die beiden größten deutschen Elektrofirmen AEG und Siemens ihre Geschäftsjahre abzuschließen pflegen. Die Elektroindustrie hat im Bundesgebiet und Westberlin ihre Beschäftigtenzahl um 19 000 oder 2 % auf 906 000 erhöht. Unter den großen Industriezweigen steht sie nach dem Maschinenbau (1 060 000 Arbeiter und Angestellte) an zweiter Stelle. Am Weltelektroumsatz ist die Bundesrepublik unverändert mit 10 % beteiligt, davon das Haus Siemens mit 2 %.

Unter Berücksichtigung dieser Größenordnungen hat das Siemens-Zahlenwerk ohne Zweifel eine bedeutende volkswirtschaftliche Aussagekraft. Wenn jedoch bei Siemens der Umsatz 1961/62 mit einer Zunahme von 13 % schneller gewachsen ist als im Durchschnitt der Elektroindustrie (+ 8 %), dann ist das schwerlich allein das Verdienst der Siemens-Gesellschaften, zu berücksichtigen ist, daß Siemens wesentlich im Investitionsgütergeschäft tätig ist und daß gerade dieses in der Berichtszeit besonders gut floriert hat.. Bei einer Belegschaft der Siemens-Gruppe von 240 000 Personen machte der Umsatz 5,4 (4,8) Mrd. DM aus.

Die Aktionäre der Siemens & Halske AG, dem Stammhaus der Siemens-Gruppe, werden sich mit Recht fragen, was für sie von dem Mehrumsatz übrig geblieben ist. Wenn man sich die nackten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung ansieht, gibt es eine kurze Antwort: Nichts! Im Geschäftsbericht wird nüchtern festgestellt, daß der insgesamt erzielte Jahresüberschuß hinter dem des Vorjahres zurückgeblieben ist. Dr. Adolf Lohse (Vorstandsmitglied) nannte für diese auf den ersten Blick mißliche Situation eine Reihe von Gründen: