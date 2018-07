Inhalt Seite 1 — So sind die Deutschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Roy Pascal

Professor Pascal, M. A., Litt. D., ist Ordinarius für Germanistik an der Universität Birmingham. Diese wahre Geschichte dreht sich um seinen Versuch, irgendwo in der Nähe von Würzburg einen Angelschein zu erlangen.

Meine Mutter selig war eine musterhafte Frau, und ich möchte glauben, daß ich für sie eine musterhafte Verehrung hege. Dieses heitere Verhältnis ist neulich auf einer Deutschlandreise getrübt worden.

Meine Mutter war der Überzeugung, wie übrigens auch der Verfasser von Romeo und Julia auf dem Dorfe, daß, wenn ein erwachsener Mensch anfängt zu fischen, der baldige Untergang seines materiellen und moralischen Wohlstands zu erwarten sei. So habe ich erst seit ihrem vor zehn Jahren in der Fülle der Zeit erfolgten Hinscheiden – und selbst schon angehender Großvater – mich einer bis dahin geheimen Leidenschaft ergeben. Wenn ich jedoch nicht nach Deutschland gekommen wäre, um das Petriheil zu suchen, wäre kein Wort -darüber zu verlieren. Als ich einen deutschen Angelschein erwerben wollte, entstanden in meiner Seele schwere Bedenken und ratlose Fragen. Denn um diesen Angelschein zu bekommen, mußte ich nicht nur Vatersnamen (mit Vornamen) angeben, nicht nur Vor- und Mädchennamen meiner Frau, sondern auch Vor- und Mädchennamen meiner Mutter.

Daß auch ein Paßbild erforderlich war, läßt sich ohne weiteres erklären; es wäre schlimm gewesen, wenn ich nicht ich gewesen wäre. Auch daß der Ausländer fünf Mark bezahlen muß, während der Deutsche mit einer Mark davonkommt, ist -vernünftig, da jedenfalls der Engländer ohne Zweifel fischfeindlicher gesinnt ist als der gemütliche Deutsche und mehr Fische fängt. Die Familienangaben aber stellen Probleme, mit denen ich noch kämpfe; ich habe sie vom wissenschaftlichen, vom praktischen und vom moralischen Standpunkt anzufassen versucht.

Ich denke es mir zum Beispiel so: Der Beamte des Landratsamtes fährt, nachdem mir der Angelschein gutgläubig ausgehändigt worden ist, nach England, um die angegebenen Tatsachen nachzuprüfen. Wenn etwas im Gesuchsformular nicht stimmt, besucht er mich, wie ich da unter den Erlen ruhig angle, und sagt: „Nun, der Vatername war Jack, nicht John; Mädchenname der Mutter war Smithe, nicht Smith...“ Und ich antworte – alles sehr leise, denn man darf die Fische nicht aufschrecken: „Ja, ich habe mich geirrt, es ist alles so lange her mit den Eltern“, oder auch: „Nein, Sie haben mich mit meinem Namensvetter verwechselt, der bei uns wohnt und eine gleichnamige Frau geheiratet hat.“ So wird alles berichtigt und aufgeklärt; der Beamte wird getrost wissen, daß das nunmehr registrierte und geordnete Material für künftige Historiker und Soziologen einwandfrei ist. Man wird dann stichhaltige Theorien darauf aufbauen können – zum Beispiel, ob die Mädchenname der Mütter ausländischer Angler, die Deutschland besuchen, statistisch eher auf eine germanische Abstammung hinweisen; ob die Vornamen der Angler und ihrer Angehörigen irgendwelche Regelmäßigkeiten aufweisen und so weiter.

Einen wissenschaftlichen Zweck dieser Art, der zu den Absichten des Wohlfahrtsstaates gut paßt, müßte ich gutheißen und unterstützen; demgegenüber fallen kleine persönliche Schwierigkeiten nicht ins Gewicht. Aber vielleicht sind die Absichten des Verfassers der Antragsformulare eher praktisch-polizeilicher Art? Wenn ich beim Fischen ein Verbrechen begehen – etwa polizeilich geschützte Fische finge und briete und danach mich weigerte, die gesetzlich festgestellte Buße zu zahlen – oder mich gar aus dem Staube machen sollte, so würde selbstverständlich der Vater für mich einstehen und Buße oder Gefängnisstrafe auf sich nehmen. Im Fall einer Katastrophe, sagen wir, wenn ich beim Angeln ertrinke, – würde ohne Zweifel meine Frau herübereilen, um alles Nötige zu regeln. Klar. Bloß sehe ich nicht ein, wozu auch Name und Mädchenname der Mutter gefordert werden.