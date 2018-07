Bad Nauheim baut ein neues Kurviertel Sozialkurgast und König Saud: Säulen des Betriebes

Schone dein Herz, fahr Taxi – vom Bad, zum Bad, zum Arzt, zum Hotel. Selbst der Anschlag am Taxistand macht mich darauf aufmerksam, daß ich in einem Herzbad bin. Schon renne, schon laufe, gehe ich nicht mehr, ich wandele und schlage in diesen Tagen den Mantelkragen hoch: Kalt ist es, kalt und glatt, doch wenigstens verbirgt der Schnee die Unwirtlichkeit der Jahreszeit, mehr: Er macht den Kurpark sogar liebenswert. Ich gebe mir einen Ruck eingedenk des Kurarztwortes: Eine Kur im Winter zählt soviel wie zwei Kuren in anderer Jahreszeit.

Die Versicherungsanstalten halten sich daran und verschicken ihre Mitglieder in der "falschen" Jahreszeit, die die richtige ist. Die Patienten sind’s zufrieden, weil zu allen wirtschaftlichen Argumenten des Kurortes für den ganzjährigen Betrieb ja auch der Arzt seine medizinische Empfehlung gegeben hat. Für den Winter gilt: "In der Grundeinstellung des vegetativen Nervensystems und der Hormondrüsen überwiegt die Heilungstendenz."

Die ganz oder teilweise selber zahlenden "Privatkurgäste" hingegen nehmen sich nach wie vor die Freiheit, statt der doppelt wirkenden Winterkur die einfache mit Frühlings- oder Sommerluft zu wählen. Soll man es ihnen übelnehmen? Alle Kurverwaltungen, auch in Bad Nauheim, gäben etwas darum, wenn sie dennoch kämen, schon der "sozialen Mischung" wegen. Niemand sieht es gern, wenn im Stadtbild eine matte Farbe dominiert. Auch der Habitus der Gäste hat seinen Stimmungswert, und Stimmung ist ein Heilfaktor.

Es gibt ohnedies genug Extreme, die Bad Nauheim hinnimmt, die ihm aber nicht sympathisch sind: Ist es im Winter zuweilen allzu still, ist es im Sommer zuweilen allzu lebhaft. Diese Unruhe rührt von jenen eiligen Menschen her, die in der Umgangssprache aller Verkehrsämter als "Passanten" bekannt sind, fröhlich, flüchtig, flimmernd. Es sind die in Scharen erscheinenden Besucher, die einen Sonnentag oder ein langes Wochenende am Ostabhang des Taunus genießen wollen, in jenem viel gerühmten Kurort, der deutlich bemerkt, Gäste aus fünfzig Ländern oder eben: aus aller Welt zu umhegen: "Auf der Kurpromenade", so teilt ein ungenannter Barde mit, "treffen sich Menschen aus aller Herren Ländern. In den Hotelhallen a^er wechseln Stimmen und Sprachen, vom sonoren Klang bis zum harten Diskant."

Weitab von solcher Komik übt sich die Kurverwaltung ständig in dem Kunststück, zwischen Wunsch- und Mäßigung zu jonglieren. Der Kompromiß ist das Brot der Direktion. Zum Beispiel: Von jenen Passanten, die den Kolonnen von Omnibussen nur zu Stippvisiten entsteigen, weiß man. daß sie einerseits dem Gastgewerbe zu ersprießlichem Wohlstand verhelfen, andererseits aber Unruhe in Stadt und Park ausbreiten; daß sie zwar willkommenes Leben auf die stille Insel tragen, aber den Kurgästen auch viel Platz an stillen Plätzen nehmen. Lärm ist der stärkste Feind, und der Verkehr in der 13 000-Einwohnerstadt mit (1962) fast 50 000 Gästen ist ein Problem. Der Kurdirektor sagt: Es ist für 1963 das dringendste Problem, das gelöst werden muß. Hauptwunsch: Die Bundesstraße um den Ort herumführen.

Denn auf Ruhe kommt es an, Ruhe ist hier Heilmittel. Wer ihrer bedarf und wem Hilfe versprochen wird, zeigt auch schon das Signet Bad Nauheims: ein Herz, dessen asymmetrische Form allerdings weder durch Anatomie oder Pathologie noch durch eine ungewöhnliche Perspektive begründet ist; es sollte einfach anders sein. Nach Nauheim geht, wer mit dem Herzen und dem Kreislauf Schwierigkeiten hat, wer unter rheumatischen Beschwerden leidet oder wem die Wirbelsäule Kummer macht.